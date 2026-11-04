Javier Milei se reunirá de nuevo con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en Madrid

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Madrid, 4 nov (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, se reunirá con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mañana, jueves, a las 13:30 hora local (12:30 GMT) en Madrid, en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y Gobierno que se celebra en la capital española.

A diferencia de la agenda difundida por el mandatario argentino, en la de la presidenta madrileña no figura su encuentro de mañana con Milei.

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El mandatario argentino ya se reunió con Ayuso en Madrid hace dos semanas, cuando viajó a España para visitar, además, a la sede de la Fundación Disenso, del líder del partido de extrema derecha español Vox, Santiago Abascal, con quien también conversó por videollamada.

En esta primera jornada de su visita a la Cumbre, Milei se reunirá con Abascal a las diez y media de la noche hora local (21:30 GMT), según informó el propio Abascal desde la ciudad española de Cuenca: "Será personalmente. Le podré ver esta noche", dijo el líder de Vox, que también se verá con el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, y conversará con el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

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El presidente argentino llegó el miércoles a la capital española para asistir a esta cita, que se inaugura con la presencia de diez presidentes y las ausencias destacadas de los de Brasil, Luiz Inàcio Lula de Silva; México, Claudia Sheinbaum, y Venezuela, Delcy Rodríguez.

Milei fue el último de los presidentes iberoamericanos en llegar a Madrid, después de que las delegaciones de Bolivia, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Portugal, República Dominicana y Andorra lo hicieran entre el domingo y la mañana de este miércoles.

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De hecho, no estuvo en la ceremonia inaugural de la cumbre que presidió el Rey de España, Felipe VI, en el Teatro Real de Madlrid. EFE