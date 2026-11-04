Isa Pantoja recuerda con nostalgia a su madre tras el demoledor reproche de Rosa Benito a Isabel Pantoja

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Después de casi dos meses en 'Supervivientes All Stars 3', Rosa Benito parece haberse olvidado completamente de las cámaras y, después de arremeter contra Belén Esteban, Rocío Carrasco o su exmarido, Amador Mohedano, ha lanzado un durísimo reproche a Isabel Pantoja por su nula relación con su hija Isa Pi.

Durante una charla con Asraf Beno, la cuñada de Rocío Jurado ha querido saber si tras el reality estaría dispuesto a acompañar a su mujer a Canarias para visitar a la tonadillera y que ésta conociese a su nieto Cairo (1). Y aunque esquivo el modelo ha zanjado la conversación asegurando que "eso es decisión de Isa", la colaboradora no ha dudado en expresar su opinión, admitiendo que "no entiendo cómo Isabel no conoce a su nieto".

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"Tampoco entiendo que su hija dé a luz y no la acompañe. Con lo que ella ha querido a su madre y lo que ha hecho por ella... No entiendo cómo ella no ejerce de madre y de abuela. Las madres nos equivocamos, entonces creo que Isabel, como madre y como abuela, debería tener un acercamiento con su hija y con sus nietos", ha reflexionado rotunda, censurando que la artista sí estuviese al lado de Kiko Rivera cuando estuvo ingresado en el hospital pero no haya hecho lo mismo con Isa, "cuando sabe lo importante que es en ese momento que vas a dar a luz tener la mano de una madre". "Me pregunto, como madre, qué ha podido pasar para cortar esa relación tan bruscamente. Yo, si fuera Isa, me presento allí y que pase lo que tenga que pasar" ha asegurado.

Y como no podía ser de otra manera, Isa ha reaccionado a las palabras de Rosa desde el plató de Mediaset durante la gala de este martes. Sin inmutarse, la peruana ha revelado que "ya sabía la opinión de Rosa porque me lo ha dicho en varias ocasiones y estoy de acuerdo con ella". "Ella, además, es madre y abuela y lo puede entender perfectamente" ha añadido, confesando que ante la actitud de su madre en su día le preguntó a Terelu por su relación con Alejandra Rubio y con sus nietos y se ha dado cuenta de que, más allá de la fama, "si se tiene que poner el chándal para cuidar a sus nietos, o ir al hospital, ahí están las abuelas para acompañarlos".

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Ha sido entonces cuando Jorge Javier Vázquez le ha preguntado si recuerda con especial felicidad algún momento junto a la cantante de 'Marinero de luces' y, nostálgica, Isa ha rememorado las actuaciones con la que ella, Kiko y su prima Anabel Pantoja sorprendían a Isabel cuando regresaba de sus giras: "Mi hermano, Anabel y yo hacíamos funciones como de canciones y de teatro, que a ella y a mi tío Agustín les encantaban. A mí me encantaba porque ella se ponía como súper orgullosa" ha confesado.

Además, Isa ha desvelado que le hacía sentir especialmente bien cuando sacaba buenas notas y su madre le decía que podría ser "profesora de inglés". "Yo en ese momento me sentía súper feliz" ha reconocido, dejando en el aire si como ha apuntado Rosa, estaría dispuesta a viajar a Canarias con su hijo Cairo para ver a la tonadillera después de que ésta haya vuelto a desaparecer de su vida tras mandarle un mensaje el pasado mes de mayo diciendo que la quería mucho y la echaba de menos.

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