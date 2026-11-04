El rastreador de salarios del BCE apunta a una moderación de las subidas en la segunda mitad de 2027

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El indicador principal de seguimiento de la evolución de los salarios del Banco Central Europeo (BCE) refleja un incremento ligeramente superior de lo esperado en septiembre de la subida de la retribución de los trabajadores durante los próximos doce meses, aunque apunta a una sustancial desaceleración de los aumentos a partir del tercer trimestre de 2027.

Los datos del rastreador salarial principal, que abarca los convenios colectivos vigentes con pagos únicos distribuidos a lo largo de 12 meses, indican un crecimiento salarial negociado del 2,3% en 2026, sobre la base de una cobertura del 46,2% de los empleados en los países participantes.

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En concreto, el indicador se sitúa en el 2,7% para el segundo semestre de 2026, basado en una cobertura del 45,6%, y en el 2,8% para el primer semestre de 2027, con una cobertura del 31,8%, mientras que la subida esperada se desacelera al 2,4% para el tercer trimestre de 2027, aunque sobre la base de una cobertura aún relativamente baja del 23,3%.

Asimismo, si bien el indicador salarial en el primer semestre de 2026 todavía refleja el impacto mecánico a la baja de los pagos únicos que se realizaron en el segundo semestre de 2024 y no se repitieron en el año siguiente, el BCE advierte de que estos efectos se disipan por completo en la segunda mitad de 2026.

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Por otro lado, en comparación con los datos publicados en septiembre de 2026, el rastreador salarial principal se ha revisado ligeramente al alza para la segunda mitad de 2026 y para la primera mitad de 2027, en un promedio de aproximadamente 0,1 puntos porcentuales.

En su rueda de prensa del pasado 29 de octubre, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, defendió la decisión del Consejo de Gobierno de mantener los tipos de interés, entre varios motivos, al no apreciarse riesgo de efectos de segunda ronda adicionales a los ya contemplados en las proyecciones publicadas en septiembre.

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