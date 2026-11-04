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El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, presenta ante Cuerpo su renuncia al cargo

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El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, ha presentado este miércoles su renuncia al cargo ante el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, un día después de la dimisión del ya exministro de Transportes, Óscar Puente, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de la decisión.

Luis Pedro Marco de la Peña ya había trasladado a Óscar Puente su intención de dejar el cargo antes de la reunión mantenida este miércoles con Cuerpo, quien ha asumido la gestión de los asuntos del Ministerio de Transportes.

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El vicepresidente ha establecido una primera toma de contacto con el presidente de Adif y el secretario de Estado de Transportes, dos de los máximos responsables en materia ferroviaria del Departamento.

En esta reunión, Luis Pedro Marco de la Peña, que dirige Adif desde septiembre de 2024, ha comunicado al vicepresidente su renuncia.

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