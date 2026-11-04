El expríncipe Andrés, citado como testigo en un juicio por presunto fraude en diciembre

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Londres, 4 nov (EFE).- El expríncipe Andrés ha sido citado para declarar como testigo en un juicio por presunto fraude en el que no está acusado, que empezará este mes en el Tribunal Superior de Londres y en el que debe comparecer en torno al 15 de diciembre, informa este miércoles la BBC.

La citación, emitida esta semana, obligará a Andrés Mountbatten-Windsor a responder, en persona o por videoconferencia, a las preguntas de las partes en este proceso civil, en el que la empresaria turca Nebahat Isbilen acusa a su antiguo asesor financiero, Selman Turk, de haberla engañado y de haberse aprovechado de su patrimonio en beneficio propio.

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Aunque no está acusado de ninguna irregularidad en esta causa, el hermano del rey Carlos III deberá declarar sobre las circunstancias de un pago de 750.000 libras (900.000 euros, al cambio de hoy) que recibió de Isbilen en noviembre de 2019, cuando aún formaba parte de la familia real británica y que posteriormente devolvió.

Según los documentos judiciales, Isbilen sostiene que Turk la indujo a realizar la transferencia haciéndole creer que el dinero serviría para ayudarla a conseguir un pasaporte, mientras que el empresario afirma que fue un regalo que la mujer hizo por iniciativa propia para ganarse el favor del entonces duque de York.

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Los abogados de Isbilen se pusieron en contacto con Andrés en 2021 y el dinero fue devuelto, mientras que en 2023 la empresaria llegó a un acuerdo con el expríncipe y Sarah Ferguson, entonces duquesa de York, en relación con el litigio, cuyos términos no se hicieron públicos.

Los documentos del proceso recogen también una transferencia de 768.743 libras (unos 921.500 euros) realizada en enero de 2020 desde una cuenta de Isbilen. Turk sostiene que correspondía a un préstamo a Andrés para comprar un chalet en Suiza, una versión que la empresaria cuestiona.

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Turk conoció a Andrés en el otoño de 2019 a través de Pitch@Palace, un proyecto impulsado por el exduque para poner en contacto a emprendedores con posibles inversores, y posteriormente ambos coincidieron en reuniones sociales junto a sus respectivas familias y a Isbilen.

El pasado 23 de octubre, el juez Adam Johnson, del Tribunal Superior, autorizó a Turk, que niega cualquier irregularidad, a recurrir al testimonio del antiguo príncipe al considerar que debía tener la oportunidad de presentar las pruebas que estimase pertinentes para defenderse de las acusaciones.

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La comparecencia será la primera ocasión en que Mountbatten-Windsor responda públicamente a preguntas desde su entrevista con la BBC en 2019, cuando negó las acusaciones de la hoy fallecida Virginia Giuffre, quien afirmó que el magnate estadounidense Jeffrey Epstein la había obligado a mantener relaciones sexuales con el entonces príncipe cuando tenía 17 años.

El hermano de Carlos III está siendo investigado por la Policía por presunta conducta indebida en el ejercicio de un cargo público, después de que se conociera que compartió información confidencial con Epstein cuando ejercía como representante comercial británico entre 2001 y 2011.

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Andrés fue detenido en febrero y quedó en libertad bajo investigación, sin que hasta el momento se hayan presentado cargos.

Recientemente, impugnó las órdenes que permitieron a los agentes registrar su antigua residencia de Royal Lodge, en Windsor, y su vivienda en Sandringham, en el este de Inglaterra. El tribunal las anuló, pero el proceso continúa para determinar si las autoridades pueden conservar el material incautado.

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Por otra parte, la Policía escocesa confirmó la semana pasada que examina información recibida sobre la estancia de Andrés, Epstein y la pareja de éste, Ghislaine Maxwell, en Balmoral, la residencia de verano de la familia real en Escocia, en 1999.

El rey Carlos III despojó a Andrés de sus títulos reales a finales de octubre de 2025 y le obligó a abandonar la mansión de Royal Lodge, donde apenas pagaba alquiler, para trasladarse a una propiedad privada de la familia real en la finca de Sandringham.

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