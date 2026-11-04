Xavier Becerra proclama la “Era de Becerra” tras su proyectada victoria en California

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Sacramento (EE.UU.), 3 nov (EFE).- El demócrata mexicoestadounidense Xavier Becerra proclamó este martes el comienzo de la “Era de Becerra” tras su rápida victoria proyectada en las elecciones a gobernador de California, un triunfo que celebró como un momento histórico para el estado y para las familias inmigrantes, de las que reivindicó sus propias raíces.

“Damas y caballeros, han entrado ahora en la Era de Becerra”, dijo ante sus seguidores durante su discurso de victoria en Sacramento, la capital de California, tan solo minutos después de que cerraran las casillas electorales en el Estado Dorado, cuya población hispana representa aproximadamente el 40 %.

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El demócrata, de 68 años, se convirtió esta noche en el primer gobernador del estado elegido por voto popular, un hecho histórico en el que recordó la historia de sus padres: Manuel Becerra, nacido en California y criado en México, y María Teresa, quienes llegaron al estado en la década de 1950 con apenas 12 dólares en el bolsillo, según contó.

El gobernador virtual, que dedicó gran parte de su campaña a resaltar sus raíces latinas, también evocó el trabajo de su padre como obrero de la construcción y el de su madre como empleada administrativa para sacar adelante a su familia.

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“Se ganaron cada dólar, ahorraron cada centavo. Construyeron sus sueños californianos”, afirmó Becerra, quien aseguró que creció observando y aprendiendo de su esfuerzo.

“No me presenté para hacer historia. Me presenté para marcar la diferencia”, sostuvo el demócrata, quien extendió su compromiso a todos los habitantes de California, independientemente de si votaron por él o no. Entre sus prioridades mencionó a los trabajadores que aspiran a comprar una vivienda propia y a las familias que buscan mejores oportunidades.

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Becerra, nacido en Sacramento, también reconoció que los últimos dos años habían sido difíciles, marcados, según enumeró, por “precios más altos, más guerras, corrupción y falta de ley y orden”, haciendo una referencia al Gobierno del presidente Donald Trump, al que enfrentó cuándo fue fiscal de California (2017-2021)

Sin embargo, celebró que sus simpatizantes hubieran resistido y luchado para alcanzar la victoria: “Sí, podemos. Sí, lo hicimos”, exclamó, antes de agradecer a quienes hicieron posible el resultado electoral y aludir a la famosa frase de la activista Dolores Huerta.

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Becerra se enfrentaba al candidato republicano Steve Hilton, quien contaba con el respaldo del presidente Trump. EFE