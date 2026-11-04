Cierran los centros electorales en todos los estados de EE.UU.

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Washington, 3 nov (EFE).- A excepción de una sola mesa de votación en una isla de Alaska, los centros de votación en los 50 estados de Estados Unidos han cerrado este martes y están enfocados en el recuento para las elecciones de medio mandato, donde las proyecciones indican que los demócratas se han hecho con las dos Cámaras del Congreso.

Los dos últimos estados en cerrar las mesas han sido Hawai y Alaska, donde solo el centro de votación de la isla de Adak, que cuenta con en torno a 200 residentes, permanece abierto una hora más.

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Una hora antes habían cerrado antes también Idaho, Oregón, Washington y el estado más poblado del país, California.

El castigo electoral para los republicanos y el presidente estadounidense, Donald Trump, fue aún mayor de lo previsto y despejó las principales incógnitas de la noche electoral antes de lo que muchos pronosticaban.

Los demócratas recuperaron la Cámara Baja con una mayoría que podría alcanzar los 244 escaños, muy por encima de los 218 necesarios para controlar el hemiciclo.

Y, aunque los republicanos resistieron sufriendo en bastiones como Florida, la oposición logró también su objetivo más difícil: dar un vuelco al Senado, con victorias tan históricas como simbólicas en Texas, Kansas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Iowa y Ohio.

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Al haber arrebatado el control de las dos Cámaras a los republicanos, los analistas prevén que los demócratas podrían tratar de abrir procesos de destitución contra Trump, cuya popularidad está en mínimos por el alto coste de la vida y la guerra contra Irán.

Estas elecciones renuevan los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 asientos del Senado. EFE

(foto)(vídeo)