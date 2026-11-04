China mantiene desplegados más de cien buques en el Pacífico occidental, según Taipéi

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Taipéi, 4 nov (EFE).- China mantiene desplegados más de cien buques de su Armada y su Guardia Costera en el Pacífico occidental, afirmó el martes un alto cargo de seguridad taiwanés, en paralelo al reciente aumento de la actividad aérea del Ejército chino en torno a la isla autogobernada.

El secretario general del Consejo de Seguridad Nacional de Taiwán, Joseph Wu, publicó en su cuenta de X un mapa con las posiciones de ese centenar de unidades del gigante asiático, concentradas sobre todo en aguas al este de la isla y en el mar de China Meridional.

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El despliegue incluye formaciones de tres de los cinco mandos regionales del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino), que operan en el mar de Filipinas junto al grupo de combate encabezado por el portaaviones Liaoning, el más antiguo de los tres con los que cuenta Pekín.

La Armada china anunció el pasado 14 de octubre el envío del Liaoning al Pacífico occidental para realizar maniobras militares, en una nueva misión de entrenamiento que, según Pekín, busca mejorar la preparación de las unidades "en condiciones de combate real" y no está dirigida contra "ningún país ni objetivo específico".

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"La República Popular China es una auténtica matona (...). Taiwán se mantiene alerta. No provocaremos, pero no nos doblegaremos ante ninguna presión", escribió Wu.

Esta movilización coincide con una intensificación de los vuelos militares chinos alrededor de Taiwán, que se habían reducido en 2026 con respecto a años anteriores.

El Ministerio de Defensa Nacional (MDN) taiwanés informó el martes de la detección de 49 aeronaves militares chinas en las inmediaciones de la isla en las 24 horas previas, la cifra diaria más alta de 2026, y en lo que va de noviembre ya ha contabilizado 122 aparatos, más de la mitad de los notificados en todo octubre.

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Las autoridades de Pekín consideran Taiwán una "parte inalienable" del territorio chino y no descartan el uso de la fuerza para hacerse con su control, una postura rechazada por el Ejecutivo taiwanés, que sostiene que solo los 23 millones de habitantes de la isla tienen derecho a decidir su futuro político. EFE