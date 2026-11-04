China describe las 'midterms' como "un asunto interno" y aboga por una "relación constructiva" con EEUU

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El Gobierno de China ha expresado este miércoles su disposición a "seguir trabajando" con Estados Unidos para "construir una relación constructiva" tras las elecciones de medio mandato en el país norteamericano, que Pekín describe como "un asunto interno" sobre el que no hace valoraciones.

"Las 'midterms' son un asunto interno de Estados Unidos", ha dicho la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, quien ha incidido en que Pekín "está dispuesto a seguir trabajando para mantener y aplicar los importantes consensos alcanzados" por los presidentes de China y Estados Unidos, Xi Jinping y Donald Trump, respectivamente.

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Así, ha resaltado que las autoridades del gigante asiático esperan también "reforzar la comunicación, gestionar adecuadamente las diferencias, expandir la cooperación y edificar una relación constructiva de estabilidad estratégica fundamentada en el respeto, la justicia y la reciprocidad", según ha recogido el diario chino 'Global Times'.

Las 'midterms' han supuesto un varapalo para el Partido Republicano de Trump, dado que los demócratas han vivido una de las más grandes noches de su historia reciente y ha hecho válidos los escenarios más optimistas para ganar el control de las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos.

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