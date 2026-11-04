Bukele dice que ayudará a los haitianos a "retomar el país"

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San Salvador, 3 oct (EFE).- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó este martes que ayudará a los haitianos a "retomar el país", después de que el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, afirmara que su Gobierno está decidido, con el apoyo de El Salvador, a acabar con las bandas armadas que siembran el terror en la nación caribeña.

"Estamos del mismo lado que ustedes. Vamos a ayudarlos a retomar el país de las manos de los traidores que traicionan el legado de (Jea-Jacques) Dessalines", el líder la de Revolución haitiana que declaró la independencia del país el 1 de enero de 1804, dijo Bukele en un extenso mensaje en su cuenta de X.

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Estas declaraciones se dan en el contexto del despliegue de 2.000 soldados salvadoreños en Haití, enviados por Bukele con el propósito inicial de participar en la búsqueda de cuatro militares salvadoreños de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, en inglés) que están desaparecidos desde el 18 de octubre tras ser emboscados por bandas armadas en Croix-de-Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe. EFE