Von der Leyen cifra en 127.000 millones el sobrecoste energético de la UE por el cierre del estrecho de Ormuz

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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado este martes que el cierre del estrecho de Ormuz ha encarecido en 127.000 millones de euros las importaciones de combustibles fósiles de la Unión Europea, una factura adicional que ha utilizado para advertir del coste económico de la dependencia energética del bloque y defender la continuidad de sus objetivos climáticos.

"Desde el cierre del estrecho de Ormuz, los combustibles fósiles importados han costado a Europa 127.000 millones de euros adicionales, sin recibir ni una sola molécula más de energía. 127.000 millones. Solo por el cierre del estrecho de Ormuz", ha señalado durante su intervención en el encuentro empresarial 'WinWin' celebrado en Bruselas.

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La jefa del Ejecutivo comunitario ha vinculado este aumento del gasto a la exposición de la economía europea a las crisis internacionales, al advertir de que, cuando la UE compra petróleo y gas en el exterior, también corre el riesgo de importar las perturbaciones que afectan a los mercados energéticos.

En este contexto, la conservadora alemana ha reafirmado el compromiso de Bruselas con la reducción de emisiones, después del acuerdo sobre el objetivo climático para 2040, que contempla un recorte del 90%, y ha asegurado que la Comisión mantendrá sus planes pese a las dificultades que atraviesa la industria europea.

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"Quiero dejarlo absolutamente claro. Europa mantendrá el rumbo. Mantendremos nuestros objetivos y respaldaremos a nuestras industrias limpias. Pueden contar con ello", ha afirmado, al tiempo que ha defendido que la transición energética debe servir también para reducir la dependencia de las importaciones y reforzar la competitividad.

Para respaldar esta estrategia, la presidenta de la Comisión ha recordado que desde 2021 se han invertido más de 1,2 billones de euros en actividades sostenibles en la UE, unos proyectos que, según ha subrayado, necesitan estabilidad regulatoria y garantías a largo plazo.

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Asimismo, ha destacado que el régimen europeo de comercio de derechos de emisión (ETS, por sus siglas en inglés) ha permitido reducir alrededor de un 50% las emisiones de los sectores incluidos en el sistema, mientras la economía ha crecido un 30%, y ha generado más de 270.000 millones de euros en ingresos destinados a financiar inversiones en innovación y tecnologías limpias.

Von der Leyen también se ha referido a los trabajos para crear un banco de descarbonización industrial, con el que Bruselas aspira a movilizar 100.000 millones de euros para apoyar la transformación de las empresas europeas y el desarrollo de nuevas tecnologías de producción.

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