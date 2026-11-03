La Policía española abre una investigación sobre la muerte del futbolista Jesús de Miguel

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Santa Cruz de Tenerife (España) 3 nov (EFE).- La Policía Nacional española ha abierto una investigación sobre la muerte del futbolista del Club Deportivo Tenerife Jesús de Miguel, que está ya bajo supervisión judicial, han confirmado a EFE fuentes de la Comisaría provincial.

La muerte del jugador, de 30 años, se produjo en el Hospital Nuestra Señora de La Candelaria horas después de sufrir un fuerte impacto del portero del Andorra Jesús Owono, en un balón dividido en los últimos minutos del partido disputado este lunes en el Heliodoro Rodríguez López. EFE

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