Agencias

La Policía española abre una investigación sobre la muerte del futbolista Jesús de Miguel

Guardar

Santa Cruz de Tenerife (España) 3 nov (EFE).- La Policía Nacional española ha abierto una investigación sobre la muerte del futbolista del Club Deportivo Tenerife Jesús de Miguel, que está ya bajo supervisión judicial, han confirmado a EFE fuentes de la Comisaría provincial.

La muerte del jugador, de 30 años, se produjo en el Hospital Nuestra Señora de La Candelaria horas después de sufrir un fuerte impacto del portero del Andorra Jesús Owono, en un balón dividido en los últimos minutos del partido disputado este lunes en el Heliodoro Rodríguez López. EFE

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno cifra en 14.818 los migrantes de Ceuta retornados a Marruecos, 995 más que la semana pasada

El Gobierno cifra en 14.818 los migrantes de Ceuta retornados a Marruecos, 995 más que la semana pasada

Ascienden a 31 los muertos por un ataque de Rusia a un centro de ayuda humanitaria en el este de Ucrania

Ascienden a 31 los muertos por un ataque de Rusia a un centro de ayuda humanitaria en el este de Ucrania

Bruselas advierte de que los ciberataques a supermercados europeos "no son aislados", pero evita señalar origen

Bruselas advierte de que los ciberataques a supermercados europeos "no son aislados", pero evita señalar origen

La Policía Nacional abre una investigación sobre la muerte de Jesús de Miguel

La Policía Nacional abre una investigación sobre la muerte de Jesús de Miguel

Egipto se ofrece como puente para suministro energético ante las perturbaciones en Ormuz

Infobae