Ucrania eleva a 29 la cifra de muertos en el ataque ruso a un punto de entrega de ayuda

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Kiev, 3 nov (EFE).- Al menos 29 personas han muerto en el ataque ruso del lunes con múltiples bombas aéreas que destruyó una escuela en la localidad de Komishuvaja, cerca del frente de Zaporiyia, donde numerosos civiles recogían ayuda humanitaria, según informó el gobernador ucraniano de la región de Zaporiyia, Iván Fédorov.

El gobernador ucraniano de la región -de la que Rusia ocupa la mayor parte del territorio- explicó que los servicios de emergencias siguen buscando a desaparecidos entre los escombros.

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Fédorov dijo también que Rusia empleó en el ataque bombas aéreas FAB-3000. Este tipo de armamento tiene un sistema de navegación propio que permite su lanzamiento desde un avión a decenas de kilómetros de distancia del objetivo.

Según portales ucranianos de temática militar, el explosivo de las FAB-3000 tiene un peso de entre 1.200 y 1.400 kilos.

Rusia utiliza estas bombas para destruir fortificaciones ucranianas y en ocasiones las lanza también sobre pueblos y ciudades relativamente cercanos al frente, como es el caso de Komishuvaja.

Según dijo en X el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, las fuerzas rusas lanzaron una decena de bombas aéreas contra la escuela de la localidad y contra el refugio antiaéreo donde se guarecían algunos de los civiles presentes en la zona.

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“Otro ataque ruso salvaje y totalmente cínico”, dijo en su cuenta de X el ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga.

“La brutalidad rusa no tiene límites y su desprecio por la vida humana hace imposible cualquier justificación moral”, agregó el ministro, que pidió como ya hizo Zelenski una respuesta internacional firme a este ataque sin precedentes por el gran número de bombas aéreas lanzadas contra una zona civil. EFE

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