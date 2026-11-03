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Once países participan en las primeras maniobras de la Coalición de Voluntarios en Polonia

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París, 3 nov (EFE).- Once países europeos van a participar en las que van a ser las primeras maniobras de ejércitos de la Coalición de Voluntarios que pretenden ofrecer garantías de seguridad a Ucrania y que se celebrarán del 9 al 22 de noviembre en Polonia, indicó el Ministerio francés de Defensa.

El ejercicio, bautizado Koalicja 26.2, reunirá a 2.800 soldados de Alemania, Bélgica, España, Estonia, Francia, Lituania, Países Bajos, Polonia, Reino Unido y Suecia, mientras que Turquía participará dirigiendo el componente marítimo, pero únicamente con una simulación operativa, sin desplegar tropas en Polonia. EFE

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