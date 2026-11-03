Agencias

Aumentan a 29 los muertos por un ataque de Rusia contra un centro de ayuda humanitaria en el este de Ucrania

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El balance de muertos a causa del ataque ejecutado el lunes por el Ejército de Rusia contra una escuela utilizada como centro humanitario en la provincia ucraniana de Zaporiyia, situada en el este del país y parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022, ha aumentado a 29, según han confirmado este miércoles las autoridades locales.

El gobernador de Zaporiyia, Ivan Fedorov, ha apuntado que "ya hay 29 muertos" a causa del bombardeo contra Komishuvaya, antes de resaltar que "el enemigo atacó la comunidad con un FAB-300 --una bomba guiada empleada por el Ejército de Rusia--, alcanzando a personas que se habían desplazado al lugar para recibir ayuda humanitaria".

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"Las operaciones de búsqueda y rescate continúan en el lugar del ataque", ha dicho en un mensaje en redes sociales, en el que ha manifestado que al menos cinco personas se encuentran hospitalizadas". "Sinceras condolencias a todos aquellos cuyos seres queridos han muerto en este ataque", ha zanjado.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, habló el lunes de ataque "absolutamente horrendo" y destacó que "los rusos demuestran una y otra vez que odian a Ucrania, a todo lo que hay aquí". "Si Rusia hubiera querido realmente una desescalada después de Oleshki, era el momento de dar pasos humanitarios. Lo hemos propuesto, pero Rusia sigue matando", señaló, en referencia al alto el fuego local de los últimos días en dicha localidad.

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