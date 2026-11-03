EE.UU. excluirá a Sudáfrica y Ruanda de su programa de comercio preferente con África

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Nairobi, 3 nov (EFE).- Estados Unidos excluirá a Sudáfrica y Ruanda de la Ley de Crecimiento y Oportunidades para África (AGOA), un programa de acceso comercial preferente para países de África Subsahariana, a partir del 1 de enero de 2027, informó el representante estadounidense de Comercio, Jamieson Greer.

En un comunicado publicado la pasada noche en la red social X por el embajador de EEUU en Sudáfrica, Leo Brent Bozell, Greer informó de que el presidente estadounidense, Donald Trump, notificó al Congreso norteamericano y a ambos gobiernos "su intención de excluir a estos países del programa de preferencias comerciales" conocido como AGOA.

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La decisión, explicó el representante, se basó en la "revisión interinstitucional anual sobre la elegibilidad de los países del África subsahariana" para el citado programa.

"Basándose en dicha revisión, el presidente Trump determinó que los gobiernos de Ruanda y Sudáfrica están llevando a cabo prácticas que resultan incompatibles con los criterios de elegibilidad de la AGOA", subrayó Greer.

"Estas prácticas, preocupantes y generalizadas, incluyen -entre otras- barreras que socavan el comercio y la inversión estadounidenses, así como acciones que representan una amenaza para la seguridad nacional y los intereses de política exterior de Estados Unidos en la región", explicó el representante de Comercio.

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El Gobierno de Trump -agregó- trabaja para garantizar que "nuestros socios africanos adopten las medidas necesarias para cumplir con los criterios de elegibilidad".

La decisión se tomó en un contexto de tensas relaciones entre Washington y los dos países africanos.

Trump firmó en febrero de 2025 una orden ejecutiva por la que cortaba la ayuda a Sudáfrica de manera indefinida, tras acusar a Pretoria de expropiar tierras y violar derechos humanos de los afrikáners (minoría blanca descendiente de colonos neerlandeses), en referencia a la polémica ley que el Gobierno sudafricano promulgó en 2025 y que facilita la expropiación de tierras por interés público.

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En mayo de 2025, el Gobierno estadounidense ofreció el estatus de refugiado a la comunidad afrikáner, alegando que eran víctimas de discriminación e incluso de "genocidio", extremo que Pretoria niega rotundamente.

Desde entonces, las tensiones bilaterales no han dejado de aumentar.

En cuanto a Ruanda, Estados Unidos anunció a finales del pasado mes sanciones contra el Ministerio de Defensa de Ruanda y una entidad financiera de ese país por apoyar a los rebeldes del Movimiento 23 de Marzo (M23) en el conflicto del este de la vecina República Democrática del Congo (RDC).

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Considerada una pieza clave en las relaciones económicas entre Washington y África desde su lanzamiento en mayo del año 2000, la AGOA ha buscado impulsar las exportaciones africanas a EE.UU, reforzando así la industrialización del continente y apoyando a decenas de países para salir de la pobreza.

Esta ley también es vista como una herramienta estratégica de influencia en África, frente a la extendida presencia china.

El pasado septiembre, Trump aprobó la extensión de la AGOA hasta el 31 de diciembre de 2028, preservando así el acceso libre de aranceles al mercado estadounidense para países de África subsahariana que cumplan con los requisitos. EFE