Mueren dos policías en un ataque contra un equipo de vacunación contra la polio en el norte de Pakistán

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Al menos dos policías han muerto este martes en un ataque perpetrado por personas no identificadas contra la escolta de un equipo de vacunación contra la poliomielitis en la provincia paquistaní de Jáiber Pastunjua (norte), situada cerca de la frontera con Afganistán.

El 'número dos' de la Policía de Mohmand, Liaquat Alí, ha detallado en declaraciones al diario paquistaní 'Dawn' que el ataque ha sido ejecutado cerca de un puesto de control en Hasim Kor, en Pindiali, antes de identificar a los fallecidos como Zahur Jan y Arbai Jan. Por ahora no hay reivindicación de la autoría del ataque.

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El suceso ha tenido lugar un día después del secuestro de cuatro trabajadores de equipos contra la polio en Tank, situada en esta misma provincia, un hecho que ha sido condenado firmemente por el gobernador de Jáiber Pastunjua, Faisal Karim Kundi, quien ha pedido "medidas inmediatas y efectivas" para lograr su liberación.

Así, Kundi ha subrayado que estos trabajadores sanitarios "llevan a cabo un deber nacional para proteger a los niños y promover un Pakistán sano", al tiempo que ha denunciado que los ataques contra estas personas son "contrarios a la humanidad y a los intereses nacionales" del país centroasiático.

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Los incidentes se enmarcan en una nueva campaña de vacunación contra la polio que arrancó el domingo y que tiene como objetivo inmunizar a cerca de 24 millones de niños en 97 distritos en alto riesgo frente a la enfermedad. Pakistán ha confirmado ocho casos de polio en lo que va de año, seis de los cuales han sido detectados en Jáiber Pastunjua.

La polio, una enfermedad muy contagiosa que afecta principalmente a los niños, se transmite principalmente por vía fecal-oral, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). El virus es endémico únicamente en Afganistán y Pakistán, después de que Nigeria declarara su erradicación en 2020.

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