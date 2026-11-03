La feria World Travel Market de Londres acoge más de 4.100 expositores de 185 países

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Londres, 3 nov (EFE).- El World Travel Market (WTM), considerada una de las ferias de turismo más importantes del mundo, arrancó este martes en Londres su 46.ª edición y acogerá las propuestas turísticas de más de 4.100 expositores provenientes de 185 países.

Bajo el lema 'Resiliencia, recuperación y reinvención: la próxima era de los viajes globales', el WTM se convertirá hasta el próximo jueves en el centro neurálgico de la industria turística global y se espera que unos 46.000 visitantes acudan al centro de convenciones ExCEL de la capital británica para la ocasión.

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El World Travel Market confía en que la edición de este 2026 sea la mayor de su historia y aspira a superar las cifras del año pasado, cuando el evento generó un total de 2.200 millones de libras en acuerdos comerciales (más de 2.600 millones de euros al cambio actual).

Entre las principales novedades de la feria este año está el nuevo escenario Wanderlust, que albergará charlas y mesas redondas especializadas sobre el sector o sobre destinos turísticos durante los tres días del evento, así como el espacio WTM Travel Tech, dedicado a explorar cómo la tecnología está transformando el turismo y los viajes.

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España llega a esta WTM con un lugar destacado, no solo en lo que se refiere a espacio físico, pues las ofertas turísticas del país y sus comunidades autónomas ocupan prácticamente la mitad de uno de los pabellones, sino también como el primer patrocinador de accesibilidad de la historia de la feria londinense.

Bajo el lema 'Spain, a country for all' (España, un país para todos), la Oficina de Turismo de España busca reforzar en esta cita su reputación como un destino turístico accesible y acogedor para las personas con discapacidad. Entre las propuestas físicas que se entregaron a los visitantes, se incluyó un mapa del país en braille.

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La delegación del Gobierno de España presente en la WTM estuvo encabezada por la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez Grau, junto con el director general de Turespaña, Miguel Sanz, y la directora de Paradores, Raquel Sánchez.

En paralelo, otras regiones y territorios del país también presentaron a lo largo de este martes sus diferentes propuestas turísticas.

Destacó en especial la presencia balear, con la asistencia de la presidenta del Govern, Marga Prohens, y eventos dedicados a Mallorca, Menorca, Palma o Calvià; así como la de Andalucía y la de Castilla La-Mancha, aunque con una delegación reducida tras el reciente accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo).

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Mañana, miércoles, se espera la visita del presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca. EFE

(foto)(vídeo)