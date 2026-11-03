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AFE pide la suspensión de la Copa, Liga y UEFA hasta el 9 de noviembre por la muerte de Jesús de Miguel

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La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha solicitado a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), LaLiga y la UEFA la suspensión de los partidos de las competiciones nacionales y continentales en España hasta el 9 de noviembre por el fallecimiento del jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel.

Según informa AFE, el sindicato se ha dirigido formalmente a la RFEF, LaLiga y la UEFA para solicitar la suspensión de dichas competiciones nacionales y los encuentros de competiciones de la UEFA en España desde este martes y hasta el 9 de noviembre. "La muerte de nuestro compañero Jesús de Miguel supone un golpe irreparable para toda la familia del fútbol", apuntó.

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Dicha petición se fundamenta en los artículos 3 y 158.1 del Reglamento de Competiciones de la RFEF, que contemplan la posibilidad de suspender competiciones y encuentros "ante circunstancias excepcionales". "Entendemos que hay momentos en los que el fútbol debe detenerse", añadió AFE en su nota.

En el caso de aceptarse su requerimiento se suspenderían, al margen de los partidos de la Copa del Rey Mapfre y la Copa de la Reina Iberdrola, los partidos Villarreal-PSG, Atlético de Madrid-Bayern de Múnich y FC Barcelona-Aston Villa de este martes de la Liga de Campeones, y la duodécima jornada de LaLiga EA Sports y la decimotercera de LaLiga Hypermotion, entre otras competiciones.

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