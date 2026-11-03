Messi: "No hay palabras. Mis condolencias y mucha fuerza para toda su familia"

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Redacción Deportes, 3 nov (EFE).- El futbolista argentino Lionel Messi mostró este martes sus "condolencias" por el fallecimiento de del delantero del Tenerife Jesús de Miguel y mandó "mucha fuerza" a toda su familia y amigos.

"No hay palabras. Mis condolencias y mucha fuerza para toda su familia y sus amigos. Que en paz descanse", dijo Messi a través de una publicación en su perfil de la red social Instagram junto a una foto del jugador.

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De Miguel, de 30 años, falleció este martes en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, donde estaba ingresado desde la tarde del domingo en cuidados intensivos a consecuencia del fuerte golpe que sufrió durante el partido contra el Andorra al chocar con el portero de este equipo.