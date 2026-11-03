Güler y Tchouaméni trabajan al margen en el último entrenamiento antes de viajar a Atenas

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Madrid, 3 nov (EFE).- El Real Madrid completó en Valdebebas la última sesión de entrenamiento antes de viajar a Atenas para medirse al AEK (miércoles, 4 de noviembre, 18.45 horas CET - 17:45 GMT) en la cuarta jornada de la Liga de Campeones, ya con Fede Valverde plenamente integrado entre sus compañeros, pero con Güler y Tchouaméni trabajando al margen.

La sesión de entrenamiento, abierta a los medios de comunicación en sus primeros 15 minutos, comenzó con un minuto de silencio en memoria de Jesús de Miguel, el jugador del Tenerife fallecido tras un choque con el guardameta del Andorra Jesús Owono.

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Después, los jugadores de campo del Real Madrid se dividieron en dos grupos: los titulares ante el Racing, por un lado, y los suplentes, por otro. Junto a los suplentes estaba un Fede Valverde que se perdió el encuentro de El Sardinero por las molestias en la parte posterior de su pierna derecha que había sentido ante el Barcelona. El uruguayo ya trabajó con sus compañeros en la sesión del lunes.

Entre los titulares, faltaban Arda Güler y Aurélien Tchouaméni, quienes completaron trabajo específico durante la sesión. Después del calentamiento y los rondos, los dos grupos se reunieron para una fase táctica, disputar varios partidos en campos de dimensiones reducidas y finalizar con disparos a puerta, según informó el club blanco.

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Jose Mourinho había insistido en rueda de prensa en la importancia de la gestión de los minutos y la carga esta semana, en la que el Real Madrid juega tres partidos en siete días: el domingo pasado ante el Racing, el miércoles ante el AEK y el sábado ante el Valencia, todos ellos fuera de casa.

"Sacar (del campo) a gente que el miércoles vaya a estar en el banquillo no tendría mucho sentido. Por ejemplo, si no juega Tchouaméni el miércoles, pues que juegue hoy 90 minutos. He pensado dejar dentro a gente que el miércoles va a estar en el banquillo. El regalo que LaLiga nos ha hecho de jugar hoy y jugar el sábado nos obliga a esto. Vamos a ver si, haciendo tres o cuatro cambios, sacamos los puntos en Atenas", declaró el portugués tras ganar al Racing por 0-3.

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Siguen ausentes Raúl Asencio, operado de una fractura por estrés en su tibia derecha, y Rodrygo, que afronta los últimos plazos de su recuperación. Ambos han trabajado ya en solitario sobre el césped de Valdebebas en las semanas previas.

El Real Madrid viaja este mediodía a Atenas para el tercero de una sucesión de cuatro partidos consecutivos lejos del Santiago Bernabéu. Jose Mourinho y uno de sus jugadores comparecerán en la sala de prensa del Allwyn Arena a partir de las 17:30 horas CET (18:30 hora local).

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