Georgieva (FMI) afirma que "Europa necesita una cultura de ganadores" para no quedarse atrás

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Europa corre el peligro de quedarse atrás respecto de otras potencias económicas del mundo, como Estados Unidos o China, en gran parte a causa de problemas "autoinfligidos" que lastran el aumento de la productividad en el Viejo Continente, que necesita de una "cultura de ganadores" y de mayor confianza sobre sus propias capacidades, según ha indicado la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

"Necesitamos en Europa una cultura de ganadores", ha resumido la economista búlgara durante una conversación en el marco de la Conferencia Internacional de Banca 2026, organizada por el Santander, en la que también ha participado Ana Botín, presidenta ejecutiva de la entidad cántabra.

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La directora del FMI ha advertido del exceso de cautela que caracteriza a los europeos, que corren el riesgo de que las grandes transformaciones del mundo pasen de largo, incluyendo cambios como el protagonizado en la actualidad por la IA, por lo que ha instado a la región a abordar una "limpieza a fondo" en materia de regulación y recuperar una mentalidad de "sí, podemos (yes, we can), somos buenos, somos geniales", algo que Georgieva considera que "en Europa es más difícil de conseguir que incluso la disciplina fiscal".

En este sentido, ha recordado que la fuente de la mayor fortaleza competitiva de Estados Unidos es el crecimiento de su productividad al contar con unos mercados de capitales sólidos, asunción de riesgos, innovación y capacidad para alcanzar economías de escala.

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"Nada de esto está prohibido para Europa", ha defendido, añadiendo que muchos de los problemas europeos "son autoinfligidos", por lo que la tiene en sus manos solucionarlos porque si "Europa avanza, otros corren, y aún corremos el riesgo de quedarnos atrás".

Al mismo tiempo, para Georgieva hay una necesidad de que las generaciones más jóvenes den un paso al frente en las urnas, ya que Europa es un continente que envejece y la gente mayor es más conservadora, no se arriesga y también vota más que los jóvenes.

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"Así que, si podemos, hay que cortar la cabeza del populismo. Levántense temprano el día de las elecciones, salgan a votar y luego cambien", ha instado a los jóvenes europeos.

GANAR COMPETITIVIDAD.

De su lado, Ana Botín ha coincidido con la directora del FMI en señalar a Europa como el continente que necesita más atención ahora mismo, donde es necesario ser conscientes de la urgencia para "dar pasos más grandes" para aumentar la competitividad de la economía.

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"Soy cautelosamente optimista con respecto a Europa", ha comentado la banquera española, para la que "lo mejor que le ha pasado a la banca en Europa es el MUS (Mecanismo Único de Supervisión), que ralizó un trabajo excelente que ha permitido confiar en el capital de los bancos, aunque ha advertido de que "lo que era bueno hace 12 años no lo es hoy", añadiendo que es necesario contar con "un mandato secundario para la competitividad" para que al interpretar las normas, además de hacerlo desde una perspectiva regulatoria y prudencial, también se analicen desde otra perspectiva.

"Si siempre se interpreta de la forma más conservadora y no se adopta una visión integral de cuánto capital se necesita en el sistema, en este banco, en el otro, se acabará con un enorme excedente", ha apuntado Botín, para quien este enfoque es algo que puede tender "mañana mismo" y permitiría liberar miles de millones de capital que Europa necesita "para defensa, para datos, para vivienda social".

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"No significa que debamos deshacernos de todo lo que hemos hecho en los últimos 12 años", ha subrayado la presidenta del Santander, añadiendo que esto no solo afecta a los bancos, sino a todos los sectores de la economía que se enfrentan al mismo problema: "los permisos" y acaba representando una carga y un impuesto a la economía.

"Estabilidad y crecimiento no son incompatibles. Crecimiento no es sinónimo de riesgo imprudente o excesivo", ha apuntado para defender la necesidad de Europa de "invertir más y mucho más rápido", permitiendo materializar el potencial del Viejo Continente.