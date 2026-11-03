El Ejército de Birmania recrudece sus ataques a pesar de la visita de la enviada de la ASEAN

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El Ejército de Birmania ha recrudecido sus ataques durante los últimos días a pesar de la visita realizada la semana pasada al país por la enviada especial de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y ministra de Exteriores de Filipinas, Theresa Lazaro.

Más de la mitad de los ataques registrados entre el 29 de octubre y el 1 de noviembre se produjeron en la región de Rajine, situada en el oeste del país, y han dejado al menos 16 civiles muertos y más de medio centenar de heridos en todo el país, según informaciones del portal de noticias Irrawaddy.

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Un total de doce de esos civiles murieron en los ataques perpetrados solo a lo largo del domingo en Rajine, donde las fuerzas birmanas hacen frente al rebelde Ejército de Arakán (AA). Cinco de esos decesos se registraron en Mrauk U, entre ellos el de un bebé que murió tras un ataque contra una clínica.

Además, el estado de Kayah también ha sufrido bombardeos. En total, tres niños han muerto y ocho han resultado heridos cuando dos cazas bombardearon un colegio de Wanngawt, en un caso que ha llevado al Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) a pedir a las partes enfrentadas que "cumplan sus obligaciones bajo el Derecho Internacional y a tomar todas las medidas necesarias para proteger a los niños".

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"Las escuelas, los centros de atención sanitaria y otra infraestructura civil de la que dependen los niños y las familias deben ser protegidos", ha aclarado la agencia de la ONU en un comunicado.