Verónica Hidalgo intenta recuperar la normalidad mientras avanza la investigación contra su marido, Juan Andrés González

22/09/2026 Verónica Hidalgo confirma que ha visitado a su marido en prisión y defiende su inocencia EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Verónica Hidalgo continúa intentando mantener la normalidad en su día a día mientras su marido, Juan Andrés González Santos, permanece en prisión provisional por su presunta vinculación con una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales. En medio de la repercusión que han tenido sus últimas declaraciones sobre el caso en '¡De viernes!', la modelo ha sido vista haciendo vida cotidiana y acudiendo a una gasolinera.

Durante su intervención en el programa de Telecinco, la que fuera Miss España 2005 respondió a las preguntas de los colaboradores sobre los detalles del registro policial en su domicilio, donde los agentes encontraron, entre otras cosas, una cantidad de hachís en el congelador y alrededor de 11.000 euros en efectivo. Verónica insistió en que desconocía la presencia de la droga en la vivienda: "Sé que cuesta de creer pero, evidentemente, yo no tenía ni idea de que eso estaba ahí", aseguró.

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La modelo también explicó que había hablado con su marido sobre este asunto, aunque reconoció que todavía no habían profundizado en ello y que esperaba poder hacerlo cuando él saliera de prisión. Sobre el dinero en efectivo encontrado en la casa, señaló que Juan Andrés recibía pagos de algunos clientes de su empresa y que ella no se ocupaba de gestionar esa actividad. Sus explicaciones generaron un debate entre los colaboradores, algunos de los cuales cuestionaron su versión.

Tras esta nueva exposición pública, Verónica ha vuelto a dejarse ver en sus quehaceres habituales, sin que por el momento haya añadido nuevas declaraciones sobre la situación judicial de su marido. Mientras tanto, la investigación continúa abierta y Juan Andrés sigue en prisión provisional a la espera de que avance el procedimiento.

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