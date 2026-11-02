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Vance afirma que "ciertamente ha habido avances" en la negociación con Irán

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El vicepresidente estadounidense, JD Vance, ha declarado este lunes que "ciertamente ha habido avances" en la negociación con Irán mantenida a través de los mediadores con la intención de poner fin al conflicto armado.

"Ciertamente hemos hecho algunos avances. Veamos si podemos hacer más. (Donal) Trump y yo tenemos bastante buenas sensaciones sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo negociado", ha afirmado Vance en declaraciones a la prensa.

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El propi Trump ha publicado este lunes un mensaje en redes sociales en el que destaca que "Irán quiere un acuerdo lo antes posible". "¡Puede pasar!", ha espetado. Trump ha vinculado la cuestión del acuerdo con Irán con lo que considera una bajada "récord" del precio del petróleo de "casi 10 dólares el barril" porque la gente siente que no va a haber guerra con Irán.

Previamente, Trump ha apuntado que "Irán nos ha pedido que dejemos de matar a sus dirigentes". "Vamos a hacerlo", ha asegurado inmediatamente después de declarar que "hemos ganado la guerra con Irán". De hecho, ha afirmado que "ni siquiera es una guerra porque llevamos meses sin combates".

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