Temas del día de EFE News Latino del lunes 2 de noviembre

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EEUU ELECCIONES

Washington - El presidente Donald Trump cierra este lunes su campaña para las elecciones legislativas de mañana martes con unos sondeos que ponen en riesgo la mayoría republicana en ambas cámaras del Congreso, en un acto en la Explanada Nacional de Washington.

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Washington - A un día de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, varios estados mantienen reñidas contiendas que comprometen la mayoría republicana de las dos cámaras del Congreso.

Washington - Las posibles impugnaciones de los resultados y las disputas por su certificación se perfilan como un nuevo frente de batalla en las elecciones legislativas de Estados Unidos de este martes, ante el riesgo de que algunos candidatos o autoridades cuestionen el escrutinio o se nieguen a validar los resultados.

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Washington- Miles de observadores supervisarán este martes unas elecciones que figuran entre las más vigiladas de la historia de Estados Unidos, con un despliegue que incluirá, además del operativo de la Administración de Donald Trump, a grupos afines al Partido Republicano y al Partido Demócrata, así como a organizaciones independientes.

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EEUU VENEZUELA

Washington - El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recibe al nuevo canciller venezolano, Oliver Blanco, el primer encuentro entre ambos responsables de Exteriores desde que restablecieron relaciones diplomáticas tras la captura de Nicolás Maduro por EE.UU en Caracas el pasado enero.

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AGENDA INFORMATIVA

Miami.- EEUU ACCIDENTE.- Rueda de prensa de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) en West Palm Beach (Florida) sobre el accidente de un avión ejecutivo Learjet 60 ocurrido el domingo en el condado de Palm Beach, que causó la muerte de sus nueve ocupantes, a unos 13 kilómetros de Mar-a-Lago, la residencia del presidente estadounidense, Donald Trump.(foto) (video)

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Nueva York.- APPLE RESULTADOS.- El gigante tecnológico estadounidense Apple presenta sus resultados del cuarto trimestre de su ejercicio fiscal y el acumulado anual.

EFE News Latino

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