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El uso de Samsung Health crece a doble dígito en América Latina, impulsado por el movimiento de wellness en la región

PR Newswire

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CIUDAD DE MÉXICO, 2 de noviembre de 2026

Con más de 5 millones de usuarios activos por semana, la aplicación continúa expandiéndose en diferentes países de la región; México registra un crecimiento de alrededor del 20%· Samsung Health registró un promedio de más de 5 millones de usuarios activos por semana en América Latina, un crecimiento del 23% en comparación con octubre de 2025, por encima del promedio global.

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· Brasil concentra la mayor base de usuarios de la región, con más de 2 millones de usuarios activos semanales y un crecimiento del 29% en 12 meses. Centroamérica y el Caribe, Perú y Colombia también registraron un crecimiento superior al 25%, mientras que México y Chile registraron alrededor del 20%.

· La plataforma reúne herramientas para monitorear diferentes indicadores de salud de los usuarios, como el sueño, el desempeño en actividades físicas, la frecuencia cardíaca, los niveles de oxígeno y mucho más. La integración con dispositivos Galaxy Watch compatibles amplía las posibilidades de monitoreo a lo largo del día.

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CIUDAD DE MÉXICO, 2 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- El interés por la salud, la actividad física y el bienestar ocupa un lugar cada vez más importante en la rutina de los latinoamericanos, en línea con una tendencia más amplia de valoración del wellness en la región. Un estudio de NielsenIQ muestra que los consumidores están asumiendo un papel cada vez más activo en el cuidado de su salud, utilizando datos y herramientas digitales para tomar decisiones en el día a día.

De acuerdo con la investigación, el 60% de los encuestados cree que los productos tecnológicos enfocados en la salud contribuyen a mejorar su bienestar. La categoría de dispositivos wearables también refleja esta tendencia: según NielsenIQ, en 2025 se registraron $16.8 mil millones de dólares en ventas globales, un aumento del 13% en comparación con el año anterior, impulsado por el buen desempeño de los mercados chino y latinoamericano.

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En este contexto, Samsung Health, la plataforma de salud y bienestar de Samsung, está ampliando su presencia en la región. La medición más reciente basada en datos internos, correspondiente a octubre de 2026, registró un promedio de más de 5 millones de usuarios activos por semana en América Latina y el Caribe, un crecimiento del 23% frente al mismo periodo del año anterior, 10 puntos porcentuales por encima del crecimiento global de la aplicación, que fue del 13%.

Brasil concentra la mayor base de usuarios de la región, con más de 2 millones de usuarios activos por semana y un crecimiento del 29% en 12 meses. La expansión también se observó en otros mercados, destacan Perú (+44%), Colombia (+28%), Centroamérica y el Caribe (+25%), México (+20%) y Chile (+17%).

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"Celebramos el crecimiento de Samsung Health en América Latina y vemos que cada vez más personas están incorporando la tecnología a sus rutinas de cuidado personal. Este resultado refleja una oportunidad de formar parte de una transformación positiva en la vida de las personas, ofreciendo herramientas que pueden apoyar decisiones más conscientes y una relación más cercana con el bienestar", afirma Paulo Cotrim, director de Productos del Ecosistema de Samsung para América Latina.

De la recopilación de datos a la comprensión de hábitos

Samsung Health ofrece herramientas enfocadas en diferentes objetivos de bienestar. Para el seguimiento del sueño, el Coaching de Sueño analiza los patrones de descanso y ofrece orientaciones personalizadas para ayudar a desarrollar hábitos más saludables. Por su parte, la Puntuación de Energía combina indicadores de salud para presentar una estimación de los niveles de energía a lo largo del día.

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Para quienes practican actividades físicas, la Carga Cardiovascular Diaria permite monitorear el esfuerzo acumulado durante los ejercicios y el equilibrio entre entrenamiento y recuperación. Funciones como la estimación de la pérdida de sudor y los recordatorios de hidratación también ofrecen información adicional durante la práctica de ejercicios.

Además del seguimiento individual, Samsung Health también fomenta la creación de hábitos saludables en comunidad. Con Together, los usuarios pueden participar en desafíos de actividad física con amigos, seguir el progreso de los demás y convertir el movimiento en una experiencia compartida. La propuesta es mostrar que los hábitos saludables también pueden fortalecerse a través de las relaciones del día a día, con motivación y apoyo mutuos.

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Del smartphone a la muñeca: una experiencia que acompaña tu día

El smartphone ya forma parte de la rutina y está presente en diferentes momentos del día, al ser como un punto de acceso a la información sobre salud y bienestar. Con la integración con Galaxy Watch, esta experiencia adquiere una nueva dimensión: el reloj se convierte en una extensión de esta relación con la tecnología, acompañando más de cerca las actividades y los indicadores del cuerpo.

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Más que un dispositivo para consultar notificaciones o acceder a información, el smartwatch acompaña a los usuarios mientras están en movimiento, durante los ejercicios, en el trabajo e incluso mientras duermen. Por estar en contacto directo con el cuerpo, Galaxy Watch permite que la tecnología esté presente incluso cuando el smartphone no está necesariamente en las manos del usuario. Esta cercanía amplía las posibilidades de interacción con los datos de salud y convierte el monitoreo en parte integral de la rutina.

"Hemos avanzado mucho en tecnología y hoy contamos con recursos capaces de transformar nuestro día a día, pero esta evolución también debe prestar atención a lo que tenemos de más importante: nuestra salud. Después de todo, ¿de qué sirve hacer tantas actividades de manera más simple y eficiente si no dedicamos la misma atención a nuestro bienestar? La tecnología no sustituye la evaluación médica ni el acompañamiento profesional, pero puede ser una aliada importante al ayudarnos a comprender mejor nuestros hábitos y a identificar cambios en los patrones del cuerpo. Cuando esta información se monitorea de forma continua y personalizada, puede ofrecernos recursos para tomar decisiones más conscientes. Es en este punto de encuentro entre innovación y bienestar donde queremos generar un impacto positivo", añade Paulo.

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FUENTE Samsung Mexico