Nigeria da un "golpe significativo" al Estado Islámico al matar a siete altos cargos

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Nairobi, 2 nov (EFE).- El Ejército de Nigeria dio un "golpe significativo" al grupo yihadista Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, en inglés) al matar a siete altos cargos en el noreste del país, informaron las Fuerzas Armadas nigerianas.

Durante unos combates ocurridos el 31 de octubre en la localidad de Kukawa, en el estado de Borno, los soldados acabaron con Abul Walid, un "prominente comandante" que además era "estrecho colaborador" del líder supremo del ISWAP, Ba Shuwa, según un comunicado del Ejército recogido este lunes por medios locales.

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En los enfrentamientos, las fuerzas de la Operación Hadin Kai, que combate el yihadismo en el noreste del país, también mataron a Abu Hajara, un "miembro destacado" del Consejo de la Shura, máximo órgano consultivo, administrativo y de supervisión del ISWAP; y a "dos combatientes árabes de alto rango" cuya identidad no fue revelada.

"Tras el combate, las tropas incautaron una gran cantidad de armas, municiones y dispositivos de comunicación. Esta exitosa operación pone de manifiesto la preparación para el combate, la vigilancia y la superioridad de fuego de las tropas de la Operación Hadin Kai", afirmaron las Fuerzas Armadas.

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Este ataque ocurrió tres días después de una operación en la localidad de Buni Yadi, en el estado nororiental de Yobe, fronterizo con Borno, donde el Ejército nigeriano mató a 55 terroristas, incluidos "comandantes clave" como Ali Mandara Abba Gajiri alias Munzir, Habu Ikkima Nakif Yana Faruk y Gogore.

En el noreste de Nigeria cometen atentados el grupo yihadista Boko Haram, activo desde 2009, así como su escisión, el ISWAP, surgido en 2016.

Ambos grupos terroristas han matado a más de 35.000 personas y han causado unos 2,7 millones de desplazados, sobre todo dentro del país, pero también en naciones vecinas como Camerún, Chad y Níger, según datos gubernamentales y de la ONU.

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Boko Haram y el ISWAP pretenden imponer un Estado de corte islámico en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur.

La amenaza yihadista también azota al noroeste del país, donde Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele perpetrar ataques en los estados de Kebbi y Sokoto desde hace años.

Los combates contra esos grupos se han intensificado desde que Estados Unidos realizó, junto con fuerzas nigerianas, una serie de ataques aéreos a finales de diciembre de 2025 contra posiciones yihadistas en el noroeste de Nigeria. EFE