Las muertes de periodistas en 2024 y 2025 aumentaron un 20 %, denuncia la Unesco

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París, 2 nov (EFE).- Los asesinatos de periodistas ascendieron a 189 entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de enero de 2025, lo que supone un 20 % de alza frente al bienio anterior motivado por el aumento de las muertes en los países en conflicto, sobre todo en Palestina, denunció este lunes la Unesco.

En una nueva edición de su informe sobre la seguridad de los periodistas y la impunidad de los crímenes contra ellos, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura determinó que en 2024 los asesinatos de reporteros fueron 92 y en 2025 fueron 97.

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Las muertes en países en conflicto en ese bienio ascendieron a 127 (67 % del total), lo que profundiza la tendencia al alza que comenzó en 2023 y que estuvo en gran medida relacionada con asesinatos cometidos con drones, responsables de más de un cuarto del total de las muertes.

En áreas bélicas se registró un aumento de periodistas asesinados "en grupos", lo que podría indicar que fueron "elegidos deliberadamente como objetivo", algo que es un "crimen de guerra", según indicó durante la presentación a la prensa del informe Mariya Gabriel, subdirectora general de Comunicación e Información de la Unesco.

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"En los 20 años transcurridos desde que se inició el seguimiento sistemático en 2006, la Unesco ha registrado 1.641 asesinatos de periodistas, trabajadores de los medios de comunicación y creadores de contenidos en redes sociales. De media, se produjo un asesinato cada cuatro días", detalla el estudio.

Los países árabes registraron las cifras más altas, con 97 asesinatos, liderados por Palestina con 30 muertes en 2024 y 32 en 2025.

La siguiente región más afectada fue América Latina y el Caribe, con 37 casos (14 en 2024 y 23 en 2025); después Asia y el Pacífico con 34 (21 en 2024 y 13 en 2025) y en Europa central y oriental fueron 5 en 2024 y 9 el año pasado.

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En las regiones donde no hay conflictos la cifra de muertes se situó en mínimos de los últimos 18 años, con 62 en el bienio.

"Es una tendencia alentadora, ya que demuestra que es posible avanzar mediante la acción conjunta de diversas partes interesadas y con colaboración. Me refiero, por ejemplo, a mecanismos nacionales, como es el caso de México", apuntó Sylvie Coudray, directora de Libertad de Expresión y Educación en los Medios de la Unesco.

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El número de mujeres asesinadas (14) fue igual al periodo precedente en términos absolutos, pero en porcentaje, debido al aumento general de las muertes, la tasa descendió hasta el 7 % y fue la más baja en una década. Todas ellas, menos una, fueron asesinadas en países en conflicto.

El riesgo afecta mucho más a los periodistas locales que a los corresponsales y enviados especiales extranjeros. Un 93 % de las muertes de periodistas ocurrieron en su país de origen, según la Unesco, algo que también se explica por las restricciones de entrada a territorios de alto riesgo como Palestina.

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"Los periodistas locales que cubren conflictos armados, corrupción, política y delincuencia siguen siendo, con diferencia, el colectivo más vulnerable", detalla el informe.

De acuerdo a los datos recopilados por la Unesco, que envió solicitudes para que los Estados miembros dieran parte sobre 1.358 casos sin resolver, la tasa de impunidad de las muertes de periodistas creció un punto respecto a hace dos años, hasta el 86 %.

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Eso implica un retroceso hasta niveles de 2022, pero se mantiene significativamente menor al 95 % que se registraba en 2012.

Las consultas se hicieron a 78 países miembros, de los cuales 30 no enviaron respuestas, una cifra superior a la de la última consulta. Además, descendió el número de Estados que afirman tomar medidas para promover la seguridad y reducir la impunidad.

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Irak, con 168 y sin responder a la petición de la Unesco, y México, que con 141 sí contestó a la demanda de información, fueron las naciones más concernidas por la investigación sobre la impunidad.

Más allá de las muertes, los riesgos para los periodistas aumentaron también con el deterioro general de la libertad de prensa en todo el mundo, con un incremento de las agresiones, el acoso judicial (por ejemplo, denuncias abusivas), las detenciones arbitrarias y las intimidaciones.

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De acuerdo a cifras recolectadas por organizaciones de la sociedad civil y reproducidas por la Unesco, en el periodo en 2024 y 2025 se registraron entre 98 y 160 desapariciones de periodistas. Las detenciones, con datos de Reporteros Sin Fronteras y del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), oscilaron entre 938 (según RSF) y 466 (CPJ). EFE