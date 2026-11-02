La Unión Africana pide a sus países miembros medidas para "prevenir ataques" a periodistas

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Nairobi, 2 nov (EFE).- La Unión Africana (UA) pidió este lunes a sus 55 Estados miembros que adopten "medidas concretas" para "prevenir ataques" contra los periodistas y terminar con la impunidad.

En un comunicado conjunto con la Federación de Periodistas Africanos (FAJ, por su siglas en inglés) publicado con motivo del Día Internacional para acabar con la Impunidad en los Crímenes contra Periodistas, que se conmemora el 2 de noviembre, la UA expresó su "plena solidaridad con los periodistas (...) en toda África".

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"Rendimos homenaje a aquellos que han sido asesinados, heridos, detenidos, amenazados u obligados al exilio por su compromiso de informar a la sociedad, defendiendo los principios del periodismo", subrayó el comisario de Asuntos Políticos, Paz y Seguridad de la Comisión de la Unión Africana, Bankole Adeoye, junto al presidente de la FAJ, Omar Faruk Osman.

Para la UA, los ataques contra los periodistas constituyen "ataques a los derechos humanos fundamentales de todos los pueblos de África, especialmente al derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información".

A su juicio, los responsables de los crímenes cometidos contra los periodistas "siguen, con demasiada frecuencia, eludiendo la rendición de cuentas y la justicia".

Por eso, Adeoye y Osman instaron a los Estados miembros de la Unión Africana a adoptar "medidas concretas destinadas a prevenir ataques y poner fin a la impunidad"; y a "establecer o fortalecer mecanismos nacionales para la seguridad de los periodistas".

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También exigieron "garantizar que las fuerzas del orden comprendan y respeten la labor periodística" y proteger a los trabajadores de los medios que cubren protestas, procesos electorales, situaciones de emergencia y conflictos armados.

En opinión del comisario, las leyes no deben utilizarse para "intimidar a los periodistas, obstaculizar una labor informativa legítima ni restringir el derecho a una libertad de expresión responsable".

"Acabar con la impunidad es fundamental para proteger los derechos humanos, fortalecer la gobernanza democrática y construir sociedades pacíficas en África. Todo periodista debe poder informar sin temor a la violencia o a represalias", concluyó la nota. EFE