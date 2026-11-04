Trump descarta planes inmediatos para atacar Irán pero asegura que EEUU está preparado si fuera necesario

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este martes que su Administración no tiene planes inmediatos para llevar a cabo nuevos ataques contra Irán, restando importancia a las especulaciones sobre una posible escalada del conflicto tras la jornada electoral de las 'midterms' y afirmando que Washington está obteniendo "todo lo que quiere" en su actual pulso con Teherán.

En una entrevista concedida al diario 'Financial Times' horas antes del cierre de los colegios electorales, el mandatario estadounidense se ha mostrado satisfecho con el estado de la confrontación con la República Islámica, aunque ha advertido de que las Fuerzas Armadas estadounidenses están preparadas en caso de que sea necesario intervenir. "Estamos listos para actuar si hace falta, pero puede que no haya razón para ello", ha señalado Trump al ser preguntado por las recientes alusiones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre una eventual acción militar esta semana.

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Las declaraciones del magnate al citado diario se producen apenas un día después de que tropas estadounidenses bombardearan objetivos en la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, en lo que Washington definió como una maniobra defensiva para proteger sus activos en Oriente Próximo.

Pese a la tensión en la zona, Trump ha rechazado calificar la situación como un conflicto abierto formal. "No estamos realmente en una guerra como la de Ucrania o las guerras mundiales", ha dicho, recalcando que, "tras bombardearlos con los B-2 y erradicar su potencial nuclear, llevamos meses sin combatir realmente con ellos".

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El mandatario ha defendido que el bloqueo naval a los puertos iraníes está estrangulando la economía de Teherán mientras el flujo de crudo por Ormuz se mantiene estable. En este sentido, ha subrayado que los precios de la energía en el país caerán tras las elecciones, uno de los factores que más le está perjudicando de cara a estos comicios.

El presidente estadounidense ha confirmado que existen conversaciones indirectas en curso con el régimen iraní relativas a sus reservas de uranio enriquecido.

Por otro lado, en relación con el conflicto en Europa del Este, Trump se ha mostrado optimista sobre los avances en las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, asegurando que ambas partes se encuentran en un punto propicio para alcanzar un acuerdo, una visión que no comparten los negociadores ucranianos.

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Finalmente, cuestionado por el impacto de la crisis energética y la inflación en las elecciones legislativas de este martes, el líder republicano se ha mostrado convencido de una victoria de su partido en las urnas, presumiendo del éxito de convocatoria de sus últimos mítines de campaña a pesar de que los sondeos de opinión sitúan a los demócratas con opciones de hacerse con el control del Congreso.