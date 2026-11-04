Demócratas y republicanos se reparten las dos Virginias en las primeras proyecciones de la noche electoral

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Las primeras proyecciones de la noche electoral estadounidense han comenzado sin sorpresas: el senador demócrata Mark Warner y la senadora republicana Shelley Moore Capito mantendrán sus escaños en los estados de Virginia y Virginia Occidental, respectivamente.

Otro resultado prácticamente cantado se va a dar en el estado de Georgia, donde el demócrata Jon Ossoff también conservará su asiento en el Senado.

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Las proyecciones no han arrojado ganador por el momento en los estados de Carolina del Sur, Georgia, Kentucky y especialmente Ohio, un estado clave donde los demócratas tienen la opción de arrebatar un escaño republicano al Senado.

El de Ossoff, a sus 39 años, es un caso particular, porque su nombre lleva sonando desde hace meses como posible candidato presidencial para 2028, y las primeras encuestas lo sitúan cerca de la cima del campo de posibles aspirantes demócratas.

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Si bien Ossoff prometió en un debate en octubre que cumpliría su mandato completo de seis años, lo que descartaría una candidatura en 2028, tales declaraciones no son legalmente vinculantes.

Varios políticos han reconsiderado su promesa de no postularse para presidente ante el apoyo popular, como el entonces senador Barack Obama quien, a pesar de una promesa similar en 2006, ganó la carrera presidencial de 2008.