Kane: "El Atlético es muy fuerte, son un gran equipo en ataque y será un gran duelo"

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Madrid, 2 nov (EFE).- Harry Kane, delantero del Bayern Múnich y vigente Balón de Oro, declaró este lunes su "orgullo" por los elogios de Diego Simeone y destacó que el Atlético de Madrid, su rival este martes en la Liga de Campeones, es "muy fuerte" y "un gran equipo en ataque", por lo que remarcó que tienen que estar "preparados para un gran duelo".

"Va a ser un partido muy, muy difícil. Sabemos lo peligroso que puede ser en ataque el Atlético de Madrid, en las transiciones, en defensa, porque pueden ser muy compactos y son físicamente muy fuertes. Nos van a presionar mucho, sobre todo en su estadio. Tenemos que estar preparados para un gran duelo", advirtió el atacante internacional inglés.

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"Son un gran equipo en ataque y lo han demostrado en los últimos años. Hay muchos jugadores en ataque. No les subestimamos. Sabemos sus puntos fuertes. Tenemos que hacerlo todo bien para ganar", abundó durante la rueda de prensa en el estadio Metropolitano, escenario del encuentro de este martes entre ambos equipos.

"El Atlético es un equipo muy fuerte. Le he visto muy fuerte en la Liga de Campeones y en LaLiga, que compite con el Barcelona y el Real Madrid. Siempre mostró un gran rendimiento, con mucha consistencia, con un entrenador que lleva muchos años aquí y, con balón y sin él, siempre tienen una idea muy clara. Ha mejorado y ha impresionado. Tengo mucho respeto por él", prosiguió Kane.

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Diego Simeone, entrenador del Atlético, elogió al delantero en la rueda de prensa de este mediodía. "Gracias por sus palabras. Es uno de los mejores entrenadores de los últimos tiempos. Unas palabras de una persona así me ponen muy orgulloso. Yo creo que el Balón de Oro mío ha sido con un recorrido un poco diferente a los otros, con mucho trabajo, resiliencia y con todo eso he podido llegar hasta aquí", expresó.

"Va a ser un partido muy importante y Simeone y el Atlético van a hacer todo lo posible para frenarnos a mi equipo y a mí, pero también vamos a darlo todo nosotros", remarcó.

Kane perdió una final de la Liga de Campeones en el Metropolitano en 2019, cuando jugaba en el Tottenham, por 2-0 ante el Liverpool. "No es el recuerdo más bonito de mi vida, pero tengo muchas ganas de volver a este estadio, porque es increíble y los aficionados lo dan todo. Me encanta poder experimentar algo así. Espero que este martes logremos crear algo especial aquí", rememoró.

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También repasó que todo lo sucedido en las últimas semanas en el Bayern, con el ingreso del entrenador Vincent Kompany en un hospital por un desmayo y las bajas por lesión que sufre su equipo (no están disponibles para el partido de este martes ni Jamal Musiala, ni Luis Díaz, ni Serge Gnabry, ni Ismael Saibari, además de la duda de Michael Olise, Manuel Neuer y Jonas Urbig), han "unido más" a su equipo.

"Claro que echamos de menos a nuestro entrenador y a jugadores importantes, pero tenemos que creer en nosotros y todavía tenemos un largo camino en esta temporada, más después de ese empate (2-2 con el Borussia Dortmund, el pasado sábado), que tuvimos para marcar más goles. Estamos haciendo un buen trabajo. Este martes es un partido importante", continuó Kane, que falló un penalti en el clásico alemán.

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Reciente Balón de Oro, expresó que su fichaje por el Bayern Múnich fue "un paso importante" en su carrera.

"El Bayern cambió mi vida en el campo y fuera de él. Mudarse a un país nuevo con toda mi familia fue increíble. Una experiencia muy buena. Estoy muy contento de haber dado ese paso", explicó.

Y recordó una conversación en el pasado con Jose Mourinho, entrenador actual del Real Madrid: "Estaba en un momento de mi carrera que pensé que había llegado a un nivel alto, pero sabía o pensaba que podía llegar aún más lejos. Viendo los partidos del Bayern ganando títulos pensé que todavía podía llegar a un nivel todavía más alto. Esa conversación fue sobre todo sobre el potencial al que podía llegar y mejorar. Jose me ayudó mucho. Yo creo que he cambiado un poco mi juego desde entonces. Llegar al Bayern me llevó a un nivel aún más alto".

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Kane, en cualquier caso, cambiaría el Balón de Oro "por ser campeón de la Liga de Campeones". "Los trofeos con el equipo son muy importantes en este deporte. El Balón de Oro ha sido uno de los mejores sentimientos que he tenido en mi vida, fue una noche muy especial, pero ganar una Liga de Campeones sería increíble. Me gustaría tener las dos", valoró el atacante, que no ha podido hablar con Kylian Mbappé ni Lamine Yamal tras la gala de hace una semana en Londres.