Jamenei concede "cierta capacidad" al Gobierno iraní para negociar con EEUU

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El presidente iraní, Mashud Pezeshkian, ha explicado este lunes que el líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, ha concedido al Gobierno una "cierta capacidad" a la hora de negociar el fin de la guerra abierta con Estados Unidos e Israel.

"Estamos intentando resolver el problema mediante diálogo. En ese sentido, el líder supremo de la Revolución nos ha otorgado también una cierta capacidad", ha explicado Pezeshkian durante un encuentro con gobernadores regionales y alcaldes de grandes ciudades, según recoge en un comunicado la Presidencia iraní.

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El objetivo es "superar los desafíos y crisis que los enemigos han creado a nuestro país con el apoyo y la cooperación de la gente", ha añadido, sin mencionar explícitamente a Estados Unidos. Teherán busca además cumplir con la intención de Jamenei de sacar al país de esta situación de "ni guerra ni paz".

Pezeshkian ha argumentado que la guerra "no beneficia a nadie", pero ha resaltado que no se puede obligar a Irán a "rendirse" mediante la fuerza. Asimismo ha criticado las "mentiras y demandas excesivas" y ha apelado a la resistencia de la población.

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Durante el fin de semana han proseguido los contactos entre representantes iraníes y de Qatar, país que ejerce de mediador, un diálogo que se habría materializado en un "plan de dos días" para facilitar la reapertura de Ormuz si Washington cumple con las demandas de Teherán.

Este mismo lunes, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha explicado que que continúan los contactos "muy intensivos" con los mediadores, Qatar y también Pakistán. "Hemos presentado nuestras condiciones, el plan, y todo depende de la racionalidad política de Washington", ha indicado.

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"Si eligen la diplomacia honesta, trabajaremos, y si tratan de engañarnos y lanzar operaciones militares, verán una respuesta más amarga y dura que antes", ha advertido.