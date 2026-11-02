02/11/2026 Lali Espósito y Pedro Rosemblat desvelan las imágenes de su boda: un romántico beso, alianzas y una celebración familiar. Lali Espósito y Pedro Rosemblat ya son marido y mujer. La cantante argentina y el periodista se han dado el 'sí, quiero' este sábado 31 de octubre en una ceremonia íntima en Buenos Aires, rodeados de sus familiares y amigos más cercanos. Después de mantener los preparativos en la más estricta discreción, la pareja ha querido compartir su felicidad con sus seguidores publicando las primeras imágenes de un día muy especial. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Lali Espósito y Pedro Rosemblat ya son marido y mujer. La cantante argentina y el periodista se han dado el 'sí, quiero' este sábado 31 de octubre en una ceremonia íntima en Buenos Aires, rodeados de sus familiares y amigos más cercanos. Después de mantener los preparativos en la más estricta discreción, la pareja ha querido compartir su felicidad con sus seguidores publicando las primeras imágenes de un día muy especial.

A través de una publicación conjunta en Instagram, ambos han mostrado algunos de los momentos más significativos del enlace. "Fuimos inmensamente felices", han escrito junto a un álbum de fotografías en el que aparecen a punto de besarse bajo un pequeño gazebo, presumen de sus alianzas y brindan durante la celebración. Una de las imágenes más divertidas muestra a Lali subida a los hombros de su marido mientras cortan la tarta nupcial. Para la ocasión, la artista ha elegido un vestido blanco largo, mientras que Pedro ha apostado por un traje marrón claro con camisa blanca.

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La boda se ha celebrado en Casa Carlos, una antigua casona situada en el barrio porteño de San Telmo, en un encuentro reservado al que han acudido sus personas más cercanas. Entre los detalles que han trascendido destaca el original regalo que recibieron algunos invitados: una cámara analógica para que pudieran fotografiar la jornada desde su propia perspectiva y contribuir así al álbum de recuerdos de los recién casados. Una celebración que ha apostado por la cercanía y la intimidad, lejos de los grandes eventos multitudinarios.

El enlace llega después de que la pareja anunciase su compromiso el pasado 14 de enero con una publicación en redes sociales y un mensaje que sorprendió a sus seguidores: "Nos casamos". Su historia de amor comenzó a tomar forma a mediados de 2023, después de que Lali se interesase por Pedro a través de las redes sociales y fuese ella quien diera el primer paso para conocerlo. Tras hacer pública su relación en febrero de 2024, ambos han consolidado su historia hasta dar ahora este importante paso. Una nueva etapa que han querido celebrar compartiendo con sus seguidores algunas de las fotografías más especiales de su boda.

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