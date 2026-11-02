Agencias

El escrutinio completo confirma la victoria de Yotova en las presidenciales de Bulgaria

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Varna (Bulgaria), 2 nov (EFE).- La candidata prorrusa y actual presidenta en funciones de Bulgaria, Iliana Yotova, ganó con claridad la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebrada el domingo, con el 57,7 % de los votos, frente al 39,4 % de su rival, el europeísta Andrey Gyurov.

Así lo confirman los datos oficiales, anunciados este lunes por la Comisión Electoral Central del país balcánico tras el escrutinio del 99,68 % de las papeletas.

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La participación fue del 27 %, cuatro puntos porcentuales más que registrada en la primera vuelta, celebrada la semana pasada y que fue la más baja en unos comicios en Bulgaria desde la caída del comunismo en 1989. EFE

(foto) (vídeo)

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