El CTA reconoce un error externo por un desfase técnico en el penalti a favor del Athletic

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El Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha reconocido este lunes un error de sincronización en la tecnología del balón conectado que provocó que se validara de forma equivocada el penalti a favor del Athletic Club frente a la Real Sociedad, en el derbi vasco disputado este domingo en San Mamés correspondiente a la undécima jornada de LaLiga EA Sports.

Según ha explicado el organismo arbitral a través de un comunicado oficial, el fallo se originó en un ligero desfase de entre uno y dos fotogramas entre la señal del esférico y el vídeo del videoarbitraje. Esta anomalía técnica hizo creer a los colegiados de la sala VOR que el jugador visitante no había tocado el balón en la acción defensiva previa al derribo, validando así la pena máxima que supuso el 2-1 definitivo.

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Ante las dudas suscitadas en la revisión de las imágenes televisivas, el CTA solicitó un informe a Kinexon, la empresa responsable del sistema, para esclarecer lo sucedido con la métrica. "La explicación más probable es un ligero desfase de sincronización de aproximadamente uno o dos fotogramas entre la señal del balón y el vídeo del VAR", ha detallado el texto, confirmando que al resincronizar la imagen se comprueba que el futbolista 'txuri-urdin' sí tocó la pelota en el momento decisivo de la disputa.

A pesar de constatar el fallo tecnológico que alteró la decisión final sobre el terreno de juego, el ente federativo ha defendido la actuación del colegiado responsable del videoarbitraje. En el momento de la revisión, la información que mostraba el sistema indicaba que solo el atacante rojiblanco había contactado con el cuero, por lo que la resolución adoptada ha sido calificada como "correcta", atendiendo exclusivamente a las evidencias de las que disponía el árbitro en ese preciso instante.

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"Al resincronizar la señal con el vídeo descontando este desfase, la señal encaja con lo que se ve en pantalla, no solo en esta acción sino también en lo que ocurre antes y después, algo que no sucedía en la visualización original. El pico más destacado coincide entonces con la llegada del jugador de la Real Sociedad al balón", ha reconocido el CTA.

El error tecnológico ha resultado trascendental en el marcador de un choque muy disputado que empuja a los bilbaínos hacia los puestos europeos y frena las aspiraciones donostiarras. El encuentro se ha decidido gracias a ese tanto transformado por Álex Berenguer desde los once metros justo antes del descanso, después de que Iñaki Williams adelantara a los locales a los quince minutos de juego y Luka Sucic empatara momentáneamente para el cuadro visitante.

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