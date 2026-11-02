EE.UU. aconseja evitar dos plazas de Lisboa y Oporto tras los incidentes en las protestas

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Lisboa, 2 nov (EFE).- La Embajada de Estados Unidos en Portugal ha recomendado a sus ciudadanos evitar la plaza del Rossio, en Lisboa, y la plaza Dom João I, en Oporto, ante las protestas por la vivienda y el coste de vida, después de las intervenciones policiales para desalojar las acampadas instaladas en ambos lugares.

En un aviso de seguridad fechado el domingo, la representación diplomática señala que los colectivos han llamado a continuar las movilizaciones y que la policía ha recurrido recientemente a medios de control de multitudes, incluidos gases lacrimógenos.

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La embajada aconseja extremar la precaución cerca de grandes concentraciones, seguir la información de los medios locales, mantener un perfil discreto e informar a familiares y amigos del lugar donde se encuentran.

También advierte de que los recorridos de las manifestaciones pueden cambiar a última hora y de que pueden producirse protestas fuera de los itinerarios previstos.

El aviso se conoció después de que la Policía de Seguridad Pública (PSP) interviniera en la madrugada del domingo en las dos plazas para desalojar las acampadas, en una operación que comenzó a las 04.30 horas (GMT) y terminó con trece detenidos por desobediencia a la orden de dispersión, seis en Lisboa y siete en Oporto.

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En su comunicado, la PSP informó de trece agentes heridos, ocho de los cuales necesitaron traslado al hospital, y reconoció la existencia de civiles lesionados, aunque no ofreció una cifra. La policía precisó que el balance era provisional.

La recomendación específica de la embajada convive con el nivel 1 de las recomendaciones generales de viaje del Departamento de Estado para Portugal, que aconseja adoptar precauciones normales. EFE