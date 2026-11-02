Dropbox permitirá utilizar una misma cuenta en varios espacios de trabajo y equipos

17/06/2015 Dropbox POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA DROPBOX

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Dropbox permitirá a los usuarios utilizar una misma cuenta en varios espacios de trabajo y equipos como parte de los cambios y aclaraciones que introducirá con la actualización de sus políticas que entrará en vigor el 1 de enero.

El servicio de almacenamiento en la nube ha empezado a notificar a sus usuarios de una actualización de las Condiciones del servicio y de la Política de privacidad, que entrará en vigor el 1 de enero de 2027.

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Esta actualización no introduce modificaciones en los datos que se recopilan ni el uso que la plataforma hace de ellos, sino que busca ofrecer una explicación más clara de ello.

Sin embargo, a partir de enero, todos los usuarios de Dropbox deberán ser mayores de 18 años para poder seguir usando el servicio o crear una nueva cuenta. Por otra parte, introducirá un cambio, ya que los usuarios podrán utilizar una misma cuenta para acceder a varios espacios de trabajo individuales y de equipos.

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Otra novedad tiene que ver con los reembolsos. Hasta ahora, la plataforma solo accedía a ofrecer un reembolso "cuando la ley así lo exigiera". Con la actualización de las políticas, también podrá hacerlo en "circunstancias limitadas", mientras que la compañía confirma que avisará de cualquier cambio con 30 días de margen para que los usuarios decidan si quieren seguir usando su servicio.