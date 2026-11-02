Agencias

Al menos cuatro muertos, entre ellas una recién nacida, en un atentado en el centro de Colombia

Imagen RXVI3G3N6BH3VIX7JE7YOA2HEA
Guardar

Al menos cuatro personas han muerto este pasado domingo en el centro de Colombia, entre ellas una niña recién nacida, como consecuencia de un atentado con un camión-bomba, cuya autoría está ahora mismo bajo investigación, en el municipio de Planadas, departamento de Tolima.

La gobernadora de Tolima, Adriana Magali Matiz, ha informado en redes sociales del balance provisional del atentado, que deja "un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas, entre ellas una bebé de apenas dos meses de vida".

PUBLICIDAD

Matiz ha tachado lo ocurrido de "inadmisible" y ha exigido "justicia y acciones contundentes para detener esta barbarie". A la espera de que algún grupo se atribuya el atentado, hay que recordar que el sur de Tolima es escenario de una importante actividad de las disidencias de las FARC, entre ellas el Frente Ismael Ruiz.

La detonación ha provocado además importantes daños materiales en viviendas cercanas y en el Hospital Centro del municipio. El alcalde de Planadas, Juan Camilo Hueje, ha anunciado el toque de queda en el municipio, así como la evacuación del hospital.

PUBLICIDAD

Los heridos, cuyo número exacto no se ha concretado, están recibiendo en su lugar la atención médica en un colegio cercano.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

China mandará enviados especiales a Oriente Medio y África en noviembre

Infobae

Portugal aborda la crisis de la vivienda tras las cargas policiales contra manifestantes

Infobae

El ídolo turco del pop Tarkan lanza 'Wake up', el himno de la COP31

Infobae

Portugal afronta una huelga del sector público que puede afectar a colegios y hospitales

Infobae

Canarias activa el plan de emergencias en protección civil por un cero energético en La Palma

Canarias activa el plan de emergencias en protección civil por un cero energético en La Palma