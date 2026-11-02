Al menos cuatro muertos, entre ellas una recién nacida, en un atentado en el centro de Colombia

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Al menos cuatro personas han muerto este pasado domingo en el centro de Colombia, entre ellas una niña recién nacida, como consecuencia de un atentado con un camión-bomba, cuya autoría está ahora mismo bajo investigación, en el municipio de Planadas, departamento de Tolima.

La gobernadora de Tolima, Adriana Magali Matiz, ha informado en redes sociales del balance provisional del atentado, que deja "un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas, entre ellas una bebé de apenas dos meses de vida".

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Matiz ha tachado lo ocurrido de "inadmisible" y ha exigido "justicia y acciones contundentes para detener esta barbarie". A la espera de que algún grupo se atribuya el atentado, hay que recordar que el sur de Tolima es escenario de una importante actividad de las disidencias de las FARC, entre ellas el Frente Ismael Ruiz.

La detonación ha provocado además importantes daños materiales en viviendas cercanas y en el Hospital Centro del municipio. El alcalde de Planadas, Juan Camilo Hueje, ha anunciado el toque de queda en el municipio, así como la evacuación del hospital.

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Los heridos, cuyo número exacto no se ha concretado, están recibiendo en su lugar la atención médica en un colegio cercano.