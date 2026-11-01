Un detenido cerca de Marsella tras disparar a un bombero y herirle de gravedad

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París, 1 nov (EFE).- Una persona ha sido detenida tras haber herido gravemente de bala a un bombero que se encontraba apagando un fuego en la localidad de Pennes-Mirabeau, a las afueras de Marsella (sur de Francia).

"Aún quedan por esclarecerse las circunstancias exactas, pero quiero expresar toda mi indignación ante esta agresión violenta e injustificada contra nuestros bomberos, que se dedican a protegernos", manifestó en la red social X el ministro de Interior, Laurent Nuñez, tras conocerse la agresión.

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De acuerdo a la prensa local, el agresor fue detenido por un comando de élite de la Policía francesa tras haberse atrincherado durante varias decenas de minutos.

"No podemos aceptar que quienes arriesgan su vida para salvar a los demás se vean expuestos a este tipo de actos violentos. La protección de nuestros bomberos debe ser una prioridad absoluta", manifestó en la misma red social el presidente de la Federación Nacional de Bomberos de Francia, Jean-Paul Bosland.

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Los bomberos estaban combatiendo un incendio en el que se vieron implicados un camión y varios vehículos ligeros. Por el momento no se han difundido hipótesis sobre las motivaciones del ataque. EFE