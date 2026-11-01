Bruselas respalda a Tusk en el conflicto por el Tribunal Constitucional polaco

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La Comisión Europea ha apoyado al primer ministro polaco, Donald Tusk, en el conflicto abierto por la renovación del Tribunal Constitucional y el bloqueo del presidnete Karol Nawrocki a tomar juramento a los nuevos jueces nombrados por el Parlamento.

"El Tribunal Constitucional polaco debe poder funcionar de acuerdo con la Constitución polaca y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE", ha apuntado el comisario de Democracia, Justicia y Estado de Derecho, Michael McGrath, en declaraciones al medio Politico.

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"Esto afecta a todos los ciudadanos polacos y son las autoridades polacas las que deben garantizarlo", ha añadido McGrath, que recuerda que "la Comisión de Venecia ha dejado claro que nombrar nuevos jueces es competencia de la Sejm" o Cámara Baja del Parlamento polaco, ha señalado.

Sin embargo, McGrath no ha apoyado explícitamente la suspensión del presidente del Tribunal Constitucional, Bogdan Swieczkowski, y su sustitución por la jueza Anna Korwin-Piotrowska, afín a Tusk.

El Gobierno de Donald Tusk ha impulsado en los últimos meses el nombramiento de hasta ocho nuevos miembros del Tribunal Constitucional, pero Nawrocki solo ha aceptado tomar juramento a dos de ellos.

El conflicto ha estallado definitivamente el viernes, cuando una de las juezas de la corte, Anna Korwin-Piotrowska suspendió unilateralmente y durante un mes al presidente del tribunal, Bogdan Swieczkowski, y a su adjunto, Bartlomiej Sochanski, mientras la sede del Constitucional estaba rodeada por la Policía, a las órdenes de Tusk.

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