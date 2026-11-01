Trump advierte de que Stevens "está en peligro" porque "El Sayed es un yihadista"

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El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado este domingo que la miembro de la Cámara de Representantes por el Partido Demócrata Haley Stevens "está en peligro" después de que expresara su apoyo al candidato republicano Mike Rogers en lugar de respaldar al candidato demócrata, Abdul el Sayed, porque éste "es un yihadista".

"Diría que Haley Stevens está en peligro. Ella es muy valiente. El Sayed es un yihadista. Es un tipo de Hermanos Musulmanes", ha afirmado Trump en declaraciones a la prensa.

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El dirigente estadounidense ha expresado su disposición a llamar a Stevens: "Podría llamarla y darle las gracias", tras la decisión anunciada este domingo, a dos días de las elecciones de medio mandato en las que El Sayed y Rogers se disputan un puesto en el Senado por Míchigan.

Trump ha argumentado que el apoyo de Stevens a Rogers "es lo inteligente". "El Sayed destruiría nuestro país, así que creo que ha sido fantástico (...). Me encantaría tener a Stevens en el Partido Republicano", ha añadido.

Previamente, Trump ha publicado un mensaje en redes sociales en el que ha puesto en valor la "valentía" de Stevens. "Wow. ¡Esto es grande! (...). Con lo que ha hecho ha demostrado una gran lealtad, casi sin precedentes, al gran pueblo de Míchigan. ¡Se llama valentía y pocas personas la tienen como la congresista Haley Stevens!", ha planteado.

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El inquilino de la Casa Blanca ha destacado que Stevens es "una demócrata muy respetada" y ha señalado que "perdió por un estrecho margen en las primarias" contra El Sayed. "Tiene muchos seguidores y es respetada por la gente de Míchigan, especialmente por nuestra población afroamericana y judía", ha indicado.