Alonso abandonó en Ciudad de México

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Redacción deportes, 1 nov (EFE).- El español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, que había salido decimoséptimo, abandonó este domingo el Gran Premio de Ciudad de México, el decimonoveno del año, en el capitalino Autódromo Hermanos Rodríguez.

Alonso, de 45 años, con 32 victorias y 106 podios en la categoría reina, sufrió un nuevo varapalo en una temporada para el olvido con un AMR26 muy deficiente con el que se retiró -por requerimiento del propio equipo y tras la sexta de las 71 vueltas a las que está prevista la carrera- a causa de "niveles de presión anormales en el sistema de unidad de potencia", según informó Aston Martin a través de su canal de prensa, en el que está incluido Efe.

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Poco después, también paró su coche -por idéntico motivo- el canadiense Lance Stroll, el compañero del doble campeón mundial asturiano, en una doble retirada de los monoplazas verdes.

El de este domingo es el séptimo abandono del año del ovetense, después de retirarse de los Grandes Premios de Australia, China, Canadá, Barcelona-Catalunya, Italia y Azerbaiyán.