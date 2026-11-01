Irán informa de dos nuevas explosiones por el impacto de minas contra petroleros en Ormuz

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La Guardia Revolucionaria iraní ha informado este domingo de dos nuevas explosiones por la detonación de minas marítimas por parte de sendos petroleros que transitaban por rutas "no autorizadas" del estrecho de Ormuz.

"Dos petroleros que viajaban ilegalmente por el estrecho de Ormuz han explosionado tras impactar contra minas navales", ha explicado la Armada de la Guardia Revolucionaria en un comunicado.

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Uno de ellos "es un superpetrolero" que "se ha incendiado tras sufrir una grave explosión por transitar ilegalmente por el estrecho de Ormuz", ha añadido.

El comunicado destaca que los dos buques habían desactivado sus sistemas de navegación e identificación para "intentar pasar en secreto y sin autorización a través del estrecho de Ormuz con el apoyo del ejército terrorista de Estados Unidos". "Pero después de este incidente han quedado varados", ha explicado.

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La agencia de comercio marítimo de la Armada británica (UKMTO, por sus siglas en inglés) ha informado de un "incidente" de un buque mercante que ha emitido una señal de auxilio "diciendo que otro buque ha sido alcanzado por un proyectil no identificado".

Irán ha limitado el paso por el estrecho de Ormuz en represalia por los ataques de la aviación estadounidense e israelí sobre su territorio, lo que ha generado un alza de los precios del petróleo en todo el mundo por tratarse de una ruta de exportación clave para el crudo de la región de Oriente Próximo. También ha habido ataques cerca de Bab el Mandeb por la presencia de las milicias hutíes aliadas de Irán.

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