Trámite para los tres grandes

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Madrid, 1 nov (EFE).- Ni Racing de Santander, ni Alavés, ni Levante. Ninguno opuso seria resistencia al trío de cabeza de LaLiga EA Sports, firme en el podio, con la confirmación de que el Real Madrid tiene otro aspecto, con el 'carpetazo' del Barcelona a la derrota en el Clásico y con la marcha triunfal de un Atlético disparado, con siete victorias consecutivas que corroboran su firme candidatura.

Los tres salieron triunfadores en una emotiva undécima jornada. Conmovedora por el homenaje a las víctimas del trágico accidente de trenes en Urda (Toledo) el pasado 28 de octubre. Sentido el minuto de silencio en todos los estadios españoles en honor a ellas.

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Cerró la undécima fecha el derbi vasco con una imagen icónica en los prolegómenos. Ignacio Kortabarría (76 años) y José Angel Iribar (83), capitanes de la Real y el Athletic en la década de los 70 del siglo pasado, asomaron por la hierba de San Mamés con la ikurriña para conmemorar los casi 50 años transcurridos desde el 5 de diciembre de 1976, cuando hicieron lo mismo en el mítico campo de Atocha en un acto de reivindicación de la bandera vasca, entonces prohibida.

El Athletic se impuso luego en un combate eléctrico (2-1) con un tanto de penalti de Alex Berenguer. Suma 15 puntos y puso freno a la Real, que dejó en cuatro su racha de victorias consecutivas y tiene 19.

El Real Madrid es otro desde su victoria en el Camp Nou. José Mourinho parece haber dado con la tecla. Ha encontrado el camino con un juego agresivo, con velocidad, con ambición, con el portugués Bernardo Silva y el turco Arda Güler en la sala de máquinas, con el inglés Jude Bellingham en forma y con el marfileño Yan Diomande como gran estilete.

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Con Courtois en lugar de Lunin y Trent en el sitio de Valverde, el resto del grupo en el Sardinero fue el mismo que el que dio un golpe en la mesa en la Ciudad Condal. No se demoró en deshacerse del Racing de Santander. No faltó la polémica con un penalti a Mbappé muy protestado por los locales y transformado por el francés.

El Racing se queja amargamente de la acción. Bellingham apuntilló con un segundo tanto, brillante en su elaboración, con una asistencia espectacular de Güler, y sentenció Diomande con otro golazo. El extremo enganchó un tremendo trallazo desde la frontal del área después de un despeje de Zabiri. 0-3 en poco más de media hora y asunto concluido.

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No pudo el Racing evitar su primera derrota en casa. El conjunto cántabro perdió por lesión a Alvaro Mantilla en una acción preocupante para el lateral, que abandonó el césped con muestras de dolor en la rodilla derecha. El Real Madrid es tercero con 27 puntos. La próxima jornada visitará Mestalla para jugar contra el Valencia.

El Barcelona limpió su imagen ante el Alavés, al que goleó 6-1. Lastrado por las derrotas ante el PSG y el Real Madrid, los azulgranas volvieron a su versión más habitual. Arrasaron al conjunto de Quique Sánchez Flores con tantos de Raphinha (2), Lamine Yamal (2), Fermín y Gordon.

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El entrenador Hansi Flick sumó su victoria número 100 en 131 encuentros. El técnico tiene claro el sistema. El modelo no se negocia, dijo durante la semana. Su equipo seguirá arriesgando con las líneas adelantadas, la presión, la circulación y la posesión absoluta del balón. Tendrá que demostrar que el formato es eficaz también ante los grandes rivales. El próximo domingo le espera el Atlético de Madrid, segundo con 28 puntos, en el Metropolitano. El Barcelona es primero con 30. El liderato en juego.

Diego Pablo Simeone logró un nuevo hito con el Atlético. Con su victoria ante el Levante (0-2), el argentino igualó a Luis como el técnico con más victorias en todos los tiempos en Primera División, con 344 triunfos y con 192 partidos menos que Aragonés.

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Su equipo salió despistado al Ciutat de Valencia, pero se hizo con los mandos del encuentro superado el primer cuarto de hora. Un zurdazo de Grimaldo le puso por delante y Giuliano sentenció con el 0-2, un tanto coral en el minuto 61. Una secuencia de 19 pases con 43 toques en los que participaron diez de los once jugadores rojiblancos hasta la perfecta definición del hijo del entrenador. El Atlético, el equipo menos goleado de LaLiga (8), está en velocidad de crucero.

El Betis también bate marcas. Tras su victoria ante el Málaga (2-1) en la Cartuja acumula 23 puntos (7 victorias, 2 empates y 2 derrotas). Es el mejor arranque del siglo del equipo verdiblanco, asentado en el cuarto puesto de la clasificación, y el segundo más fructífero de su historia.

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Marc Bartra y Pablo Fornals sellaron un nuevo éxito. Preciosa la diana del segundo. La pelota le quedó en el borde del área y el centrocampista resolvió con un toque con el interior, fuerte y a la red. Gol y perdón al que un día fue su equipo, el Málaga, que sigue sin ganar. El Betis tiene una plantilla muy completa, juega bien al fútbol y gana en confianza cada partido.

En tesitura complicada vive su rival de la ciudad, el Sevilla, que cayó en Getafe (3-1), otra vez con el lamento de su entrenador Luis García Plaza, muy enfadado con el árbitro. De nada valió el gol de Kike Salas en el minuto 19. El Getafe lo volteó hasta el 3-1 con un magnífico Martín Satriano, autor del 2-1. El conjunto andaluz se dio por satisfecho muy pronto con la ventaja mínima y se fue del partido en las protestas por el 2-1 en contra.

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El nigeriano Umar Sadiq dio alivio al Valencia. Ausente en el once durante los últimos siete partidos por una lesión muscular, firmó el tanto de la victoria de su equipo en Elche (0-1), la primera del técnico Aguirre, necesaria y vital.

Respiró también el Rayo Vallecano. En Vallecas se siente como en ningún sitio. Sin duda, el recinto se ha quedado arcaico, pero su equipo se maneja bien en un terreno de juego de dimensiones más reducidas. No lo supo hacer el Celta, que se fue sonrojado con un 3-0 en contra en un partidazo de Jorge de Frutos.

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Sergio García, entrenador interino del Espanyol a la espera de la incorporación de Eder Sarabia, revolucionó a su equipo en la visita a Villarreal. Le salió redondo. 0-1, tres puntos balsámicos y más frustración para el Villarreal de Iñigo Pérez.

LaLiga se acerca a su primer tercio con un claro triunvirato al frente y con un Atlético de Madrid-Barcelona el próximo domingo que puede dar pistas para el futuro.

Jenaro Lorente