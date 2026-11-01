Philippe rechaza una primaria de centro-derecha para las presidenciales francesas de 2027

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París, 1 nov (EFE).- El ex primer ministro francés Édouard Philippe, aspirante en las elecciones presidenciales de 2027, cerró este domingo la puerta a la idea de unas primarias entre los candidatos del centro y la derecha, tal y como había propuesto Gabriel Attal, también ex primer ministro y rival en la carrera electoral.

En una entrevista en la cadena privada TF1, el actual alcalde de Le Havre (noroeste) argumentó que sería "una primaria de la división y la confusión", ya que reuniría a "personas que no están de acuerdo".

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Philippe señaló, en concreto, a Attal como un continuador del macronismo, a pesar de que él mismo fue primer ministro del presidente Emmanuel Macron entre 2017 y 2020, y de ser el fundador uno de los partidos que sostienen la mayoría relativa parlamentaria del oficialismo (Horizons).

A los candidatos de Los Republicanos (la derecha tradicional francesa), como Bruno Retailleau o David Lisnard, los describió como figuras que "abren el camino hacia la unión de las derechas", en una referencia velada al partido de Marine Le Pen.

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La idea de estas posibles primarias la puso sobre la mesa el miércoles Attal, cuya popularidad está decayendo en las encuestas.

Philippe es el mejor posicionado a nivel del centro y la derecha, pero a priori -siempre según las encuestas realizadas hasta ahora- quedaría tercero en la carrera electoral y, por tanto, fuera de la segunda ronda de votaciones. Una retirada de Attal, sin embargo, podría mejorar sus opciones.

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Por su parte, Le Pen se mantiene con diferencia como la mejor posicionada, seguida del izquierdista Jean-Luc Mélenchon.

La primera ronda de las elecciones se realizará el 18 de abril y la segunda el 2 de mayo del próximo año. EFE