Raphinha amplía la diferencia con Mbappé: 15 a 12 goles

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Madrid, 1 nov (EFE).- Raphinha, atacante del Barcelona, amplió la diferencia sobre Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, de dos a tres goles al frente de la tabla de anotadores de LaLiga EA Sports, con 15 del primero por 12 del segundo, tras la undécima jornada.

El extremo brasileño marcó dos goles en el triunfo por 6-1 ante el Alavés, mientras que el ariete francés logró uno de los tres tantos con los que el Real Madrid se impuso este domingo ante el Racing de Santander.

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A Mbappé, a la vez, se le acerca Lamine Yamal, con dos goles más este sábado y ya con diez en este ejercicio, a dos del '9' del Real Madrid.

La jornada, además, supuso el quinto gol de Fermín López (Barcelona) y Adrián Niño (el atacante del Málaga ha anotado cuatro en las últimas cuatro citas); el cuarto de Alejandro Grimaldo (Atlético de Madrid), Álex Berenguer (Athletic Club) y Jude Bellingham (Real Madrid) y el tercero de Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Martín Satriano (Getafe), Yan Diomande (Real Madrid) e Iñaki Williams (Athletic Club).

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También fue el estreno de Jorge de Frutos en esta campaña, por partida doble en el 3-0 del Rayo Vallecano al Celta, y Pablo Fornals (Betis), con una de las dos dianas del 2-1 al Málaga.

-- Clasificación tras la décima jornada:

Con 15 goles: Raphinha (BRA) (3p) (Barcelona).

Con 12 goles: Kylian Mbappé (FRA) (3p) (Real Madrid).

Con 10 goles: Lamine Yamal (1p) (Barcelona).

Con 8 goles: Yassir Zabiri (MAR) (Racing).

Con 7 goles: Ante Budimir (2p) (CRO) (Osasuna); Sergio Camello (Rayo Vallecano).

Con 6 goles: Fer Niño (1p) (Elche); Roberto Fernández (Espanyol).

Con 5 goles: Lucas Boyé (1p) (ARG) (Alavés); Alex Baena (Atlético Madrid); Fermín López (Barcelona); Pierre-Emerick Aubameyang (GAB) (Deportivo de La Coruña); Roger Brugué (Levante); Adrián Niño (Málaga); Jude Bellingham (ING)

Con 4 goles: Mariano Díaz (DOM) (Alavés); Alex Berenguer (2p) (Athletic Club); Alejandro Grimaldo (2p) (Atlético Madrid); Luka Sucic (CRO) (Real Sociedad).

Con 3 goles: Iñaki Williams (Athletic Club); Jonathan David (CAN) y Giuliano Simeone (ARG) (Atlético de Madrid); Gabriel Jesus (BRA) (Barcelona); Abde Ezzalzouli (MAR) (Betis); Martín Satriano (URU) (Getafe); Iván Romero (Levante); Álvaro García (Rayo Vallecano); Yan Diomande (CIV) (Real Madrid); Orri Oskarsson (ISL) (Real Sociedad); Isaac Romero (Sevilla) y Pape Gueye (1p) (SEN) y Georges Mikataudze (1p) (GEO) (Villarreal).

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Con 2 goles: Robert Navarro, Aitor Paredes (Athletic Club); Kang in Lee (KOR) (Atlético de Madrid); Karim Adeyemi (ALE) y Anthony Gordon (ING) (Barcelona); 'Cucho' Hernández (COL), Rodrigo Riquelme, Isco (1p) y Marc Bartra (Betis); Pablo Durán y Ferrán Jutglá (Celta); Germán Valera (Elche); y Enes Unal (TUR) (Getafe); Adrián de la Fuente 'Dela' (Levante); Pablo García (Racing de Santander); Jorge de Frutos (Rayo Vallecano); Arda Güler (TUR), Carlos Espí (Real Madrid); Ander Barrenetxea, Mikel Oyarzabaly Gonçalo Guedes (POR) (Real Sociedad); Miguel Sierra y Felix Correia (POR) (Sevilla); Umar Sadiq (NIG) (Valencia); Nicolás Pépé (CIV), Alberto Moleiro y Gerard Moreno (1p) (Villarreal).

Con 1 gol: Pablo Ibáñez, Aitor Mañas, Ville Koski (FIN), Hugo Novoa, Nahuel Tenaglia (ARG) y Mikel Rodríguez (Alavés); Ohian Sancet, Yuti Berchiche y Nico Williams (Athletic Club); Marc Pubill, Robin Le Normand, Ademola Lookman (NIG), Julián Álvarez (ARG), Cristian 'Cuti' Romero (ARG) (Atlético Madrid); Joao Cancelo (POR), Pedri González, Xavi Espart, Eric García, Rodrigo Hernández, Dani Olmo y Jules Koundé (FRA) (Barcelona); Troy Parrott (IRL), José Antonio Morante, Valentín Gómez (ARG), Pablo García, Pablo Fornals y Natan (BRA) (Betis); Iago Aspas, Ferrán Jutglá, Ilaix Moriba (GUI), Hugo González (1p) Miguel Román, Javi Rodríguez y Carl Starfelt (SWE) (Celta); Zakaria Eddahchouri (NED), Diego Villares, Luismi Cruz, Nsongo Bil (CMR), Mario Soriano y Yeremay Hernández (1p) (Deportivo de La Coruña); Marc Aguado, Facundo Buonanotte (1p) (ARG), Aboubakar Sangaré, Abiel Osorio (ARG), Federico Redondo (1p) (ARG) y Thomas Lemar (FRA) (Elche); Tyrhys Dolan (ING), Marcos Fernández, Cala, Edu Expósito, Leandro Cabrera (URU) y Bryan Zaragoza (Espanyol); Orel Mangala (BEL), Ramón Terrats, Iván Azón (Getafe); Enzo Bardeli (FRA), Jon Ander Olasagasti, Nacho Pérez, Dani Requena, Ifeanyi Ndukwe (AUT) y Karl Etta Eyong (CMR) (Levante); Carlos Dotor, Pablo Martínez y Chupe (1p) (Málaga); Kike Barja, Osambela y Raúl García de Haro (Osasuna); Iván Martín, Sergio Canales, Maguette Gueye (SEN), Jeaunel Belocian (FRA), Andrés García (1p) y Sergio Martínez (Racing de Santander); Adriá Pedrosa, Unai López y Pathe Ciss (SEN) (Rayo Vallecano) y Andrei Ratiu (Rayo Vallecano); Vinícius (BRA), Antonio Rüdiger (ALE) y Álvaro Carreras (Real Madrid); Yangel Herrera (VEN), Job Ochieng (KEN), Beñat Turrientes, Carlos Soler (1p), Jon Martín, Arsen Zakharyan (RUS) (Real Sociedad); Lucas Stassin (BEL), Jon Guridi (1p), Oso, Chidera Ejuke (NIG), Peque (1p), Youssouf Fofana (FRA), Kike Salas, Manu Bueno, Juan Iglesias, Robbie Ure (ESC) (Sevilla); David Otorbi, Pepelu (1p), Aaron Mayol y Luis Rioja (Valencia); Alex Freeman (USA) y Ayoze Pérez (Villarreal).

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En propia puerta: Adama Traoré (Deportivo, contra el Villarreal); Matías Dituro (ARG) (Elche, contra el Real Madrid); Víctor Chust (Elche, contra el Espanyol); Alfonso Herrero (Málaga, contra el Real Madrid); Ante Budimir (CRO) (Osasuna, contra el Betis); Asier Villalibre (Racing, contra el Barcelona); Florian Lejeune (Rayo, contra Barcelona); Luken Beitia (Real Sociedad, contra el Valencia); Dani Raba, Javi Guerra (Valencia, contra el Deportivo); y Mouctar Diakhaby (GIN) (Valencia, contra el Deportivo).