Una ONG independiente confirma un nuevo feminicidio en Cuba y se elevan a 56 en 2026

Guardar

La Habana, 1 nov (EFE).- La plataforma feminista independiente Alas Tensas (AT) confirmó este domingo un nuevo crimen machista en Cuba y con éste suben a 56 los feminicdios reportados en el curso de 2026 en la isla, según los datos compilados por EFE.

En este caso, la víctima fue Yarielys Gigato Medina, de 36 años, madre de dos niñas y un niño, quien murió de forma "muy violenta" a manos presuntamente de su expareja, el pasado 30 de octubre, según detalla el informe de AT en las redes sociales.

PUBLICIDAD

El asesinato ocurrió en la vivienda de Gigato, ubicada en el kilómetro dos y medio de la carretera de Viñales, en la provincia Pinar del Río (extremo oeste), añade el reporte.

Las activistas recalcan que los tres hijos de la mujer asesinada "ahora quedan sin el cuidado materno" al enviarle sus condolencias que incluye también a los demás familiares y personas allegadas.

La ONG indica que actualmente investiga doce posibles crímenes machistas, cinco intentos y el asesinato de un hombre en un contexto feminicida reportados en 2025, así como once probables feminicidios y dieciocho intentos alertados en 2026.

Alas Tensas ha insistido en su preocupación por el aumento de los feminicidios en la isla en lo que va de este año. Entre mayo y junio su registro sumó diecisiete de estos incidentes y en siete de ellos los victimarios tenían antecedentes de violencia.

PUBLICIDAD

En un reciente recuento, el Observatorio de Alas Tensas (OGAT) señaló que La Habana acumula doce feminicidios durante 2026 y es la provincia con mayor número de estos crímenes en el país en el período analizado.

La organización precisó que los feminicidios registrados en la capital cubana se distribuyen en seis municipios: Habana del Este y San Miguel del Padrón, con tres víctimas cada uno, seguidos de Centro Habana y Arroyo Naranjo, con dos casos respectivamente, y Diez de Octubre y Plaza de la Revolución, con uno cada uno.

PUBLICIDAD

Ese informe subrayó que la persistencia de los feminicidios en La Habana evidencia "la necesidad de implementar políticas públicas eficaces para prevenir la violencia hacia las mujeres y niñas, garantizar refugios seguros" así como "facilitar el acceso de las víctimas a asistencia psicológica y jurídica con recursos que deben salir de las instituciones del Estado".

Las feministas en la isla han reiterado su reclamo al Gobierno cubano para que "publique estadísticas oficiales sistemáticas, tipifique el feminicidio, active protocolos de protección, habilite refugios para mujeres en riesgo y garantice líneas de emergencia efectivas".

Cuba no tiene tipificado el feminicidio como un delito en su Código Penal y los medios estatales rara vez reportan estos casos.

El Gobierno de la isla ha declarado "tolerancia cero" contra la violencia machista y recién confirmó que los tribunales identificaron un total de 49 mujeres mayores de quince años asesinadas por razones de género por sus parejas, exparejas u otras personas en juicios realizados el pasado año.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los datos elaborados por EFE, a partir de los registros de organizaciones feministas independientes, en 2025 hubo en Cuba al menos 46 asesinatos machistas. EFE