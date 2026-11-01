Opositor israelí dice que Netanyahu carece de la "confianza pública" para atacar Irán

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Jerusalén, 1 nov (EFE).- El opositor israelí y líder de los Demócratas, Yair Golán, advirtió este domingo de que el primer ministro Benjamín Netanyahu carece del apoyo necesario en el país para iniciar un nuevo ataque contra Irán, como parece que planea junto a EE.UU.

"Aumentan las posibilidades de que se produzca un nuevo conflicto con Irán. Hemos llegado a una situación de enfrentamientos recurrentes con Irán. Así de grande es el fracaso de Netanyahu", dijo Golán en su cuenta de X.

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"Os advierto: Netanyahu no cuenta con la confianza pública necesaria para gestionar un conflicto de este tipo. Tampoco tiene la legitimidad moral, ni siquiera la capacidad básica", añadió el opositor, cuyo partido obtuvo 8 escaños en las elecciones del pasado martes.

Además, Golán reiteró que "la seguridad de Israel" no puede convertirse en "una herramienta en la lucha por la supervivencia política de Netanyahu" y urgió a formar "un gobierno alternativo lo antes posible".

Medios estadounidenses como Axios o The New York Times han informado de que Washington e Israel preparan una posible nueva ofensiva, que incluiría ataques contra dirigentes iraníes e infraestructuras energéticas y nucleares para después de las elecciones de medio mandato de Estados Unidos de pasado mañana.

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Pero una delegación iraní viajó ayer a Doha para continuar las consultas diplomáticas sobre las condiciones de Teherán para poner fin a la guerra con Estados Unidos, según informó el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, y el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, afirmó ayer que Trump "no ha tomado una decisión" sobre reanudar o no los ataques a gran escala. EFE